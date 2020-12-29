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「加拿大小香港」列治文　最大綜合社區「郡苑」 多個現樓單位發售　港人移民投資之選

特約 15:00 2020/12/29

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溫哥華列治文市（Richmond）向來被稱為「加拿大小香港」，全因當地氣候與香港較相近，為北美洲最多華人居住的城市，亦是港人移民或投資的首選。

由發展商元亨控股一手規劃的住宅項目「ViewStar郡苑」正正座落於這個策略性地段，多個現樓單位亦即將竣工入住，無需等待漫長樓花期，可以隨時輕鬆入住。

繁華都市　瞬間即達
「ViewStar郡苑」地理位置優越，雄踞溫哥華與列治文的門戶要地，交通網絡四通八達。只需步行5分鐘即達八佰伴中心（Yohan Centre）和時代坊（Aberdeen Centre）；項目與全新輕軌站Capstan Way亦是隔街相望，可輕鬆通往溫哥華不同地區。從項目出發往溫哥華國際機場約10分鐘車程、溫哥華市中心25分鐘、美加邊境30分鐘。 

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高級社區配套　造就優越生活
「ViewStar郡苑」的總發展面積達130萬平方呎，分為Lot A南區、Lot B北區和Lot C西區，整個綜合社區還包含17萬平方呎的空中花園和碼頭公園，屋苑配套包括雙恆溫室內泳池、桑拿房、健身室、私人宴會廳，鋼琴室，瑜伽房等多用途室。

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發展商精心打造　戶型多元化
值得一提的是，發展商元亨控股特別以「一體成型」的建築手法打造如此高端住宅社區，務求在最短時間內打造多棟華廈、聯排別墅與行政大樓，為業主提供多元化選擇。

「ViewStar郡苑」戶型多元化，同時大部分單位均為現樓供應，涵蓋1房至4房戶型格局，港人不論是自住或投資均適合。


聯絡電話：+852 3500 2286
聯絡電郵：info@viewstar.ca
網站：www.viewstar.ca

（資料由客戶提供）

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