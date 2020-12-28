街市碼上餸活動 買餸用WeChat Pay HK俾錢著數多籮籮

抗疫仍須努力！除了戴口罩、勤洗手，日常生活還有很多細節要留意，如購物時使用現金，大大增加了接觸細菌的機會。因此，愈來愈多大小商戶都加快引入無接觸支付方案，對商戶及消費者都是一個更衛生、有保障的支付渠道。商戶可安心做生意及提升管理效率，消費者又放心光顧，而且比使用現金或信用卡也更方便快捷。

為與中小企商戶和消費者攜手抗疫，WeChat Pay HK積極推出多項服務及措施，方便商戶收付款之餘，亦讓消費者只需安在家中，一機在手即可照顧多項生活所需，包括繳交水、電、煤和電話費等，更提供FPS轉帳及跨境滙款服務，非常方便。WeChat Pay HK更設有「口罩及防疫產品」及「家居清潔用品」專區，足不出戶已可輕鬆入手各種防疫用品。

街市商戶可獲HK$600獎賞，齊心抗疫！

WeChat Pay HK支持中小企商戶安裝電子支付系統，以迎合用戶消費習慣，並有效抗疫。有見及此，WeChat Pay HK近日為街市商戶推出優惠，鼓勵他們接入WeChat Pay HK收錢碼：凡於12月31前成功申請WeChat Pay HK收錢碼，並於60天內成功做到一單HK$10或以上的交易，即可獲HK$600獎勵！

而為了鼓勵消費者使用WeChat Pay HK電子支付在街市買餸，特別推出「街市碼上餸」狂賞優惠，讓市民買餸時可透過免接觸支付買得方便又衛生，同時可節省開支，買得更划算。

街市買餸享雙重禮遇

即日起至2021年3月31日，每位WeChat Pay HK用戶進入「街市碼上餸」活動頁面，即可直接領取「街市專享券禮包」內的一張HK$20的電子現金券。只要在指定合作街市商戶以WeChat Pay HK消費滿HK$40即可使用，使用後便可領取第2張HK$10的電子現金券，在下次消費滿HK$20時使用。而使用第2張優惠券後，即可領取第3張HK$5的電子現金券，並於下次消費滿$10港元時使用。用戶於整個街市專享券禮包活動最高可獲得HK$35消費折扣

此外，即日起至2021年3月31日，WeChat Pay HK用戶於指定合作街市商戶消費滿HK$10，即可獲得「街市專享」電子印花一個。用戶可選擇在「街市碼上餸」活動頁面以每兩個電子印花兌換HK$5街市專享電子現金券或HK$5跨境滙款電子現金券1張，每位用戶每月最多可獲得4枚電子印花。

消費者於推廣期內密密買餸，即可換禮包、儲印花，再換電子現金券，在抗疫期間安心消費。接受WeChat Pay HK支付的街市商戶將持續更新，記住留意「街市碼上餸」活動頁面的最新資訊：https://prom.wechatpay.com.hk/mojo/prom/app_4_939/index.shtml#/

優惠受條款及細則約束

（資料由客戶提供）