EVA劇場版上映聯乘東京SKYTREE 初號機強襲天望迴廊 副刊版 2020/12/29 分享： 教粉絲們引頸以待的《新．EVANGELION劇場版》電影將於2021年1月23日上映，為配合宣傳，東京晴空塔（TOKYO SKYTREE）會與電影聯手，由即日至2021年3月31日推出「 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞 2020/12/22 東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞 網民嚴選 東京十大最失望景點 2020/12/19 網民嚴選 東京十大最失望景點 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 2020/12/15 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 2020/12/12 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 2020/12/11 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 疫情 電影 東京 日圓 燈飾 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入