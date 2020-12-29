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賀歲片低迷

副刊版 2020/12/29

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可能是恐怕過年期間不知有甚麼疫情變故，現在看到的內地今年賀歲檔電影，已沒有過往的落重本。票房表現不力確是事實，一般十二月就開始的廣義上的賀歲檔，因年初疫情緩後至上周才公映的《緊急救援》，竟然一周下來只收三億多元（人民幣，下同），比去年估計排農曆檔可收二十億元可說差天共地，可能觀眾也確是看厭了這種動作大片了。

去年押到現在仍未放映的《唐人街探案3》，則變成今個賀歲檔的最大期待，但同樣事隔一年，感覺上也真是out out哋。其他排在農曆檔的，也難以稱為大片了，包括奇幻探偵片《刺殺小說家》、《你好！李煥英》及劉德華主演的《人潮洶湧》，都帶點超現實味道，但製作成本不大。古裝片也是大勢已去，剩下一部周迅、陳坤演的《侍神令》。反而該有一定兒童目標觀眾的動畫片《熊出沒：狂野大陸》和《新神榜：哪吒重生》有機會是黑馬。

這形勢似乎在說明，疫情加速了主流商業片的市場口味改變，以往的科幻、動作、古裝盔甲片，差不多都無太大空間了。而新的流行片種又是甚麼？仍未出現，因為已有一年沒有超級大賣的片子。

當然，明年預先張揚的大製作還是有的，包括與建黨一百年有關的各主旋律大片，如《1921》。因應疫情故事拍成的《中國醫生》也肯定被追捧。還有疫情阻了進展的韓戰片《平津湖》。後兩部主旋律大片，都由香港導演主導，前者是劉偉強，後者是徐克。

相比之下，陳可辛拍李娜授權及任顧問的傳記片《獨自．上場》就更值期待，此片今年四月已拍好，一直低調，可能不想干擾到《奪冠》的宣傳。而《奪冠》對真人真事處理因受到質疑，今次李娜的故事，涉到她離開舉國體制，本身也是敏感真事，不知出來又會否受到批評。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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