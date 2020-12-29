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士多啤梨的季節

副刊版 2020/12/29

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拆禮物日，Bonnie來我家吃聖誕餐，她拿着兩盒士多啤梨到來，我揶揄她：「終於不是空手來！」

她淡淡然說：「我們就像一家人，該不用送禮那麼客氣，這盒士多啤梨，我是打算今晚晚飯後一同吃的。」

我感奇怪：「但你好像不愛士多啤梨，總歧視它帶酸酸的味道。」她說：「見你經常推介士多啤梨，讚它很健康、熱量又低，是減磅戰友的好食材，所以便買下來。」我感到很安慰地說道：「我說過的話，你竟然還記着，實在太奇怪了。」她說：「很多事情，往往都是知道的，只是知易行難。」

我點頭同意：「沒錯。人就是有惰性，不過，健康是要自己爭取的，不會白白送上。」她不滿：「你總會把握機會教訓人。」我繼續發表偉論：「並非教訓，只是互相提點。沒錯，士多啤梨的確是十分健康的水果，它含豐富維他命C，基本上，日吃八粒左右，已能滿足一天的維他命C的需求，別以為它甜絲絲的，熱量一定很高，每粒只有六至八卡，雖然甜，但糖友也適合，士多啤梨的升糖指數只是四十，屬於低升糖食物，但當然，每次也不能吃太多。最重要的是，它的抗氧化營養素也很高，是有益心臟的食物。」

我再續說：「就是因為她的維他命C高，所以總有點酸溜溜的，那些酸味你竟然也可以接受到？」

她解釋：「早前，看到日本電視節目介紹，將士多啤梨蘸煉奶吃，是皇帝式享受。這樣吃，一點也不酸。」我沒好氣地白她一眼。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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