疫苗或要調節 發揮效用抗變種病毒

香港第四波疫情已兩個多月，雖然個案數字稍為回落，但源頭不明患者每日仍然佔20、30宗，顯示社區仍有不少傳染源未截斷，如任何一個源頭出現爆發，後果可以不堪設想。現在使用較嚴謹的社交隔離措施配合限聚令，令大家過了一個非典型的聖誕節，慶祝節日假期也不忘減少外出及聚會，當然在家舉行聖誕派對及私人聚會實在很難避免，疫情會否失控，則要看兩星期後的確診數字。未來一周溫度會驟降，患有上呼吸道感染的長者將會增加，除了注意抗疫以外，亦需要注意保暖。

變種後傳染率飈近6成 恐失控

最近大家較為擔心的，相信是英國發現新冠病毒有變種的情況出現。變種後的病毒傳染度更高，英國現時每天新確診人數節節上升，縱然政府已將抗疫提升至最嚴謹的封城級別，但對遏制確診數字升勢沒有明顯效果。最近在英國發現的新冠病毒變種編號為VOC202012/01，活躍於英國東南部和倫敦一帶，與南非現時確診數字暴升的變種病毒相似。

根據自然期刊的報道，是次變種病毒有機會源自自身免疫缺乏病人，在感染新冠病毒一段長時間後變種而成。該變種病毒被發現有17處變種，其中一處變種N501Y被認為可提升病毒緊扣人體細胞ACE2授體，令傳染率上升。初步未刊登的檢測結果發現，該變種病毒較以往新冠病毒傳染率高達56%。雖然現時變種病毒並未引發較嚴重的病情，但相信是令英國疫情失控個案暴升的緣由。

現時疫苗 有效率或降至8成

數學模型分析亦認為，按照現有的封城措施，新冠肺炎在英國的死亡及入院數字未必能夠受控，更嚴厲的封城以及廣泛停課，加上大規模疫苗接種，可能是唯一能夠控制當地變種病毒肆虐的機會。雖然英國已為數十萬計的居民接種疫苗，亦是全世界數一數二的國家首先為國民注射疫苗，但一些報道卻認為，現時國民注射輝瑞及Moderna的疫苗本身有高達95%的效率，但對抗變種病毒，可能會降至8成左右。疫苗對變種病毒是否能維持有效抵抗力，要待進一步研究分析才能核實，故英國疫情仍有相當時間處於非常嚴峻的階段，碰上嚴寒的天氣，英國人有需要更長時間進行封城及禁足，才能避過一劫。

現時世界各地對英國發現的變種病毒均嚴陣以待，由於其傳染度高，如一些公共衞生做得不夠好的國家及地區任由變種病毒進入境內，所造成的確診失控程度相信會慘不忍睹，亦令已經淪陷的醫療服務雪上加霜。所以各地已陸續禁止英國遊客入境，香港除了禁止所有來自英國或逗留英國2小時的旅客入境，更規定各地遊客返港後須在指定酒店檢疫21日，以堵塞以往遊客能透過漏洞傳入病毒的機會。但「道高一尺，魔高一丈」，最近各地的確診數字也有破頂式的上升趨勢，相信變種病毒已在不同的國家及地區悄然「落地」。

事實上，很多地區已沒有足夠資源為每位病者進行病毒基因分析，相信很快變種病毒會融入，變成「加強版」新冠病毒繼續橫行，現有的抗疫策略只會更覺相形見絀。從英國或南非到其他地區，再過境到港的，要堵截恐怕更是難上加難。新冠疫情是全球醫療資源以至財力的持久角力，現在各國可以做的，就是盡快為國民接種疫苗，讓疫情慢慢平復下來。

雖然疫苗不能完全避免染上新冠肺炎，但起碼能對病情帶來正面的影響，亦可減低其嚴重性及致命性，但全民接種疫苗執行需時，隨着病毒變種，疫苗也有機會要作相應調節，才能發揮效用。

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▲ 全民接種疫苗執行需時，隨着病毒變種，疫苗也有機會要作相應調節，才能發揮效用。（法新社資料圖片）