立法保障食物捐贈 減浪費助基層

中國內地近期大力打擊食物浪費，措施包括設立機制引導商家捐贈剩餘食品。本港食物浪費情況嚴重，惟疫下對食物捐助的需求大增，商家卻或因缺乏法例保障而卻步。

疫下需求增 惟商家欠保障卻步

第十三屆全國人大常委會上周二（22日）首次審議《反食品浪費法草案》，指出中國城市每年平均浪費超過340億斤糧食，因此立法勢在必行。

該草案針對公款吃喝、餐廳對消費者引導點餐分量、及所謂「吃播」的大胃王網紅直播設多種限制，同時要求縣級以上地方人民政府民政部門等建立捐贈需求對接機制，助食品生產經營者向社福機構捐出保質期內可安全使用的食品。

美通過法案 保障捐贈者免責

鼓勵商家捐剩食一來可減少食物浪費，二來可幫助有需要人士。美國在克林頓在任期間通過《Bill Emerson好撒瑪利亞人食品捐贈法案》，旨在保障捐贈者將食物捐予非牟利組織時免卻一切法律責任，若受助者在進食有關食品後受到傷害，亦不得追究捐贈者。不過，若捐贈者主動及有意識地捐出可能導致他人傷害的食品，則不能豁免。

食品即使過期，亦不代表不能食用。丹麥現時便有一間名為WeFood的超市，專門以低價售賣多種面臨被浪費的食品，包括錯誤標籤、包裝損毁、臨近安全食用期邊緣的食品，主要服務低收入人群。美國波士頓的Daily Table，也是另一同類性質的社企。

本港食物浪費嚴重，統計指本地每天製造3,300公噸廚餘。另一邊廂，疫下無飯開的例子比比皆是，社署短期食物援助服務計劃申請數字急增，今年首8個月申請數量達12,534宗，較去年同期大增52%。然而，本地仍無法例保障商家捐出食品後免責，政府過去曾表示，本地現時的食物捐贈計劃經捐贈者與接收者商討，在食物安全及法律責任方面已有合適安排及相應運作機制。

港浪費嚴重 日均3300噸廚餘

本地商家若捐出食品後導致他人蒙受傷害，會面臨甚麼責任？2014年有一群本地食物銀行及關注食物回收捐贈團體向立法會提交文件，指出這些法律風險現時主要由非牟利組織承擔。但是，這終究非長遠之計，不但難以鼓勵商家捐贈，更減低捐出食物的多樣性，因捐贈者傾向捐出較低風險的食物，例如乾糧與麵包。

港府未來實應考慮提供法律配套，鼓勵商家捐出剩食，一舉兩得。社企疫下更面對多重難關，包括因航空業受影響、超市生意好令員工無暇處理捐贈食品安排，從而導致食物捐贈量大減，市民在家中若有可安全使用的多餘食品，不妨考慮捐贈，幫助有需要人士。

▲ 丹麥的WeFood超市專門以低價售賣多種面臨被浪費的食品，主要服務低收入人士。（法新社資料圖片）