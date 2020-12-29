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手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強

行政人員版 2020/12/29

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新冠肺炎疫情新常態下，宅經濟需求增加帶動手提電腦熱銷，市場研究機構Counterpoint最新報告指出，今年全球手提電腦市場出貨總量創下歷史新高，估計全年增幅9%，達1.73億部。

廠商中，惠普（HP）

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欄名 : 科技新知

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