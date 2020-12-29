手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強 行政人員版 2020/12/29 分享： 新冠肺炎疫情新常態下，宅經濟需求增加帶動手提電腦熱銷，市場研究機構Counterpoint最新報告指出，今年全球手提電腦市場出貨總量創下歷史新高，估計全年增幅9%，達1.73億部。 廠商中，惠普（HP） ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 今日 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 Chrome拖慢Mac速度 倡改用Safari 2020/12/28 Chrome拖慢Mac速度 倡改用Safari 收費廣告服務 Telegram擬明年推 2020/12/28 收費廣告服務 Telegram擬明年推 蘋果App Store 明年起佣金比例減半 2020/12/25 蘋果App Store 明年起佣金比例減半 冒牌《Cyberpunk 2077》 綁架玩家手機電腦勒索 2020/12/25 冒牌《Cyberpunk 2077》 綁架玩家手機電腦勒索 5G 華為 小米 Lenovo Dell Acer 電腦設備 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入