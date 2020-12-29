廢水驗毒建奇功 科研應用屢遏疫情

廢水不廢，港大團隊發現，彩雲邨豐澤樓的污水樣本近日持續帶有新冠病毒，意味大廈很可能有隱形傳播，促成了全港首次未有發現確診個案就實施強制檢測令。環顧歐美，大學力推的污水監測連番報捷，多地政府已投入更多資源，冀能輔助常規檢測。

港大研究團隊在豐澤樓橫跨5天的4個污水樣本皆驗出新冠病毒，反而同邨疫廈明麗樓，和曾有確診者的啟輝樓之樣本，皆沒持續陽性，排除了環境污染干擾，食衞局昨天遂公布豐澤樓要強制檢測，防患未然。

無確診有毒水 勒令檢測嚴防

感染者的糞便很早帶有新冠病毒，包括史丹福大學有份的多項國際科研均發現，污水沉澱物是可靠的社區病毒量走勢指標，可於患者出現臨床病徵前長達4星期已偵測到病毒，可補足較滯後而昂貴的唾液或咽喉測試，對新冠病毒追本溯源的能力，亦彌足珍貴。

放眼西方，美國亞利桑那州大學曾靠宿舍污水找出兩名無病徵患者，英國則藉廢水發現普利茅斯一艘停泊的船隻單獨爆疫，不一而足。

港大工程學院教授張彤領導的跨學科團隊在渠務署和環保署協助下，10月中開始檢測本地污水，輔助社區公共衞生防控監測。他們發覺，污水病毒整體有上升趨勢，與11月中旬以來的第4波疫症爆發，非常脗合。

雖然國際污水研究成效立竿見影，港大這1年期研究項目其實規模不大，至今只採集了逾300個樣本，也是因應新一波疫情，才移師爆疫屋苑或大廈採樣，取代一些安老院，今次始有望辨識到隱形患者，助本港「超前」抗疫。

目前，歐美均正加強全天候污水監測，早已藉此監測濫藥的澳洲更屬佼佼者。新南威爾斯全州廣見能偵測新冠病毒的污水廠，昨日更因應結果呼籲悉尼北部近郊居民檢驗，以防社區個案急速反彈。

港科研支援少 倘見效增資助

即使面對資源或技術限制，亦能聚焦高危處所。加拿大渥太華準備在老人院舍每7或14天檢測之間，靠污水監測補漏；英國艾克斯特尤為關注無病徵佔比高的地方，諸如大學。隔離設施和航機郵輪也是適合的應用場景。

新冠肺炎肆虐全球，背後正上演一場場科技數據戰，由病毒檢測技術、疫苗開發，到英國和南非學者最近憑大型基因組測序，發現極高傳染力的變種毒株，處處可見大學科研人員在前綫建立抗疫汗馬功勞。

回首過去一年，港府曾拒絕資助理大呼吸道傳染病快速測試系統，對兩大醫學院疫苗研發的支援亦遠遜國際水平。倘若港大今次能在豐澤樓成功找出隱形病人、以至群組，港府更要急起直追，撥出更多人力物力協助團隊提升研究準確度，更要認真考慮擴大項目規模，以便及早察覺疫情新火頭，協助適時調整防控政策，令手上有多一道板斧來爭取基本清零。

責任編輯：陳楚源