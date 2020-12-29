  • 19°C
香港時間 : 20201229日 (二) 05:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥當勞推HERSHEY'S雪糕line 濃郁朱古力犒賞味蕾

行政人員版 04:00 2020/12/29

分享：

冬天凍冰冰，食雪糕先至夠過癮！黛安收到風，麥當勞即將壓軸推出HERSHEY'S朱古力新地甜品系列，鍾意食朱古力嘅朋友，千祈唔好錯過喇！

公關姊妹話畀黛安知，麥當勞去年年底曾經同朱古力品牌HERSHEY'S合作，推出朱古力甜品，當時都好受歡迎。事隔1年，新嘅HERSHEY'S朱古力新地甜品系列，明天（30日）早上11時後，就會限定推出。

今次麥當勞新推3款朱古力雪糕，每款都甜在心頭。先講HERSHEY'S朱古力扭紋新地筒，每啖幼滑嘅新地都充滿着濃郁朱古力香味，啖啖都令人幸福感瞬間滿瀉。至於灑上可口花生嘅HERSHEY'S朱古力新地，花生同香濃朱古力醬堪稱絕配，甜蜜滋味和諧結合，食落真係雙重享受。最後係HERSHEY'S朱古力麥旋風，香滑嘅朱古力新地撒上OREO曲奇碎，多重滋味誘惑，朱古力體驗達至極致！

咁多款雪糕，姊妹們唔知點揀好？黛安建議大家首選HERSHEY'S朱古力新地，事關麥當勞推出期間限定驚喜，優惠期內只需優惠價$6.5就可以歎到，真係超抵食！提提各位，優惠價推廣期有限，售完即止㗎，仲有優惠不適用於香港山頂廣場同澳門麥當勞甜品站。黛安已經約班好姊妹，聽日收工後一齊去麥當勞試新嘢，你哋都快啲行動啦！

本文轉載自《晴報

HERSHEY'S朱古力新地甜品系列於香港及澳門全綫甜品站有售，大家記得試下喇。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 屈臣氏獨家售 「正本堂」產品撑起健康
今日
屈臣氏獨家售 「正本堂」產品撑起健康
八卦名利場 - 冬日$30歎McCafé麥提莎蛋糕加意式鮮奶咖啡
2020/12/28
冬日$30歎McCafé麥提莎蛋糕加意式鮮奶咖啡
八卦名利場 - iSQUARE 國際廣場消費$800換$250優惠券
2020/12/28
iSQUARE 國際廣場消費$800換$250優惠券
八卦名利場 - Day Day Shop登陸青衣城 人氣卡通家品文具劃一筍價售
2020/12/24
Day Day Shop登陸青衣城 人氣卡通家品文具劃一筍價售
八卦名利場 - 東薈城名店倉送4500份材料包 讓基層家庭DIY度聖誕
2020/12/24
東薈城名店倉送4500份材料包 讓基層家庭DIY度聖誕

上一篇文章

屈臣氏獨家售 「正本堂」產品撑起健康

下一篇文章

手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？