麥當勞推HERSHEY'S雪糕line 濃郁朱古力犒賞味蕾

冬天凍冰冰，食雪糕先至夠過癮！黛安收到風，麥當勞即將壓軸推出HERSHEY'S朱古力新地甜品系列，鍾意食朱古力嘅朋友，千祈唔好錯過喇！

公關姊妹話畀黛安知，麥當勞去年年底曾經同朱古力品牌HERSHEY'S合作，推出朱古力甜品，當時都好受歡迎。事隔1年，新嘅HERSHEY'S朱古力新地甜品系列，明天（30日）早上11時後，就會限定推出。

今次麥當勞新推3款朱古力雪糕，每款都甜在心頭。先講HERSHEY'S朱古力扭紋新地筒，每啖幼滑嘅新地都充滿着濃郁朱古力香味，啖啖都令人幸福感瞬間滿瀉。至於灑上可口花生嘅HERSHEY'S朱古力新地，花生同香濃朱古力醬堪稱絕配，甜蜜滋味和諧結合，食落真係雙重享受。最後係HERSHEY'S朱古力麥旋風，香滑嘅朱古力新地撒上OREO曲奇碎，多重滋味誘惑，朱古力體驗達至極致！

咁多款雪糕，姊妹們唔知點揀好？黛安建議大家首選HERSHEY'S朱古力新地，事關麥當勞推出期間限定驚喜，優惠期內只需優惠價$6.5就可以歎到，真係超抵食！提提各位，優惠價推廣期有限，售完即止㗎，仲有優惠不適用於香港山頂廣場同澳門麥當勞甜品站。黛安已經約班好姊妹，聽日收工後一齊去麥當勞試新嘢，你哋都快啲行動啦！

本文轉載自《晴報》

▲ HERSHEY'S朱古力新地甜品系列於香港及澳門全綫甜品站有售，大家記得試下喇。