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明年趨勢

副刊版 2020/12/30

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二〇二一年的中國經濟與生活趨勢，毫不意外還是和大數據和科技應用有關。有幾個須留意的詞：新計劃經濟、產業基地、一人經濟、新能源車、5G+、數碼脫貧。

比對起過往中國政策所用的計劃經濟，新計劃經濟更多是指向如何用大數據統計去預測及精準地備貨。很明顯，就是用現在已成熟的網上訂購數據。二〇二〇年迫得全民普及的網購習慣，該會更進一步，演變成對貨品供應的預測，譬如新鮮食品類，可以昨天的訂貨數據，去安排今天的送貨物流，解決了庫存及浪費的問題。

產業基地就如近水樓台全套服務，今次的全套，是指由生產、批發到推廣、庫存到發貨，都集中在產業基地周邊進行。譬如全球最大小商品市場義烏附近的北下朱村，就是最火的小商品直播村，上百座商業大廈，每天第一時間做直播賣貨。以後，不同的貨種都將會有不同的產業基地。

由於不傾向聚眾，且社會風氣也較接受一人生活，所以從外出消費、家居商品設計等，都有趨勢是會更照顧到單身人士或一人消費需求。新能源車的市場，則是未來五年內中國競爭最烈戰場，Tesla雖是外國牌子，但在中國地位難被取代。但同時，上百個中國本土研發牌子想打這個大Boss，加上中國政策其實也是想由中國電能車去佔據市場，所以新能源車市場將會有大鬥，同時也有政策的鼓勵，變得更普及。5G+是指5G技術擴充到更多其他商用層面，如高速高清視頻、車聯網等，在網速提升下，勢必令中國民眾生活也大加速。

總之，內地商業發展有預測是：今天還沒做好數碼化改革的企業或生意，十年內一定會變成貧者，明年最急迫任務，就是通過數碼升級去備好脫貧大計。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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