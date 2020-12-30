身邊有朋友、舊同事、舊學生正在辦移民。關於移民，每人取態、需要和考慮不同，移與不移，是個人選擇，各有因由。我總覺得，將自己的看法強加諸別人身上，叫人走或留，都很霸道，所以，我從不在這話題上給別人意見。各人的路，都是自己選擇、自己去行。但當有人告訴我，他要移民了，我就會問：「準備好了嗎？」通常的回答是：準備好——預備帶資金多少、幾時離開、去到當地那處落腳、擬在當地做甚麼等等。

這些生活安排固然重要，但我的意思不僅如此，而是：你準備學習當地語言、融入當地社會生活、了解當地政治和經濟體系如何運作、熟悉他們的文化和價值觀、閱讀他們的報紙、收看當地傳媒嗎？通常對方的反應都是O晒嘴：「無諗過喎！」不是說以上的生活學習，等如要認為當地一切都是美好，但若然決定要移民某地，那至少：

一、要明白別人的社會、文化和價值觀是甚麼（不認同不緊要，但至少要知）；二、要有在當地正常生活和社交的基本能力；三、不要讓當地人覺得移民者奇奇怪怪、對當地社會毫無貢獻，甚至只是來謀取人家福利。曾見過一些移民人士，在外國生活十幾年，拒絕學習當地最基本的會話、甚麼政黨甚麼人執政一頭霧水、在公寓露台掛滿底衫褲（有些公寓在住戶入住時講明不准在露台晾衣）、一見隔鄰立即閃縮關門怕打招呼等，但一涉及福利事宜，卻又一滴不漏地攞到盡，這種種行為看在當地人眼裏，確實很難產生好感。

近期，移民又成話題。移民的決定，要準備的不僅是生活費用和安排，而是心態。觀察到近排在社交媒體出現有些移民了他方的香港人開設專頁，教人怎樣在當地打工出糧後避稅、用甚麼方式攞盡當地政府着數等，教人移民教呢啲？！我看得傻了眼的同時，亦覺丟人現眼。有此心態已夠差，還教他人齊齊做這樣的「劣等公民」，日後倘遭歧視就要先自我檢討了。所以，每當有認識的人跟我說要移民了，除了祝福外，我還會說：唔好丟香港人嘅架！