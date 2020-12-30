「抗疫明燈」背後 福西夫婦的醫學緣

昨天文章提到美國國家衞生院（The National Institutes of Health，NIH），它隸屬美國衞生部，是負責醫學研究的國家級機構，去研究、發現，改善國民健康。有兩人在這機構結緣，一起攜手走在人生路上。今年，有一個畫面令我百感交集，他倆一起散步，兩人前後有兩名特工陪伴保護着，以免有人找麻煩。

講真話的醫學專家 福西安全受脅

夫婦兩人，丈夫在剛過去的平安夜80歲生日，美國著名傳染病專家福西（Anthony S. Fauci）博士，妻子是68歲的格雷迪（Christine Grady），同樣是醫學專家，國家衞生院生物倫理學部主任。新冠病毒讓福西成為家喻戶曉名字，而且名揚海外，很多美國人信他聽他的建議抗疫，亦有人對他表現不滿甚至威脅他，以至他妻子和3名女兒的人身安全。美國這個自由國度，甚麼事都有，社會撕裂捲入到公共衞生議題，威脅一個講真話專家的安全，算得上是令人心痛的2020年中無數令人沮喪的事之一。

福西1972年加入國家衞生研究院，成為冉冉升起新星，個人生活最重要時刻，也發生在那裏。1984年，格雷迪進入衞生院當護理專家，曾在巴西工作的她學會葡萄牙語。福西當時正為一位巴西政客治療腿傷，他想回國，但福西說只有當他答應留在家裏，才會讓他出院。那位政客告訴當繙譯的格雷迪，他不可能按福西要求做，因為他想去海灘，還有參加派對。格雷迪把這話繙譯成：「我會照你說的做，醫生。」福西後來約格雷迪吃飯，「這算是一見鍾情吧。」他說。兩人1年後結婚。

福西其中一位女兒曾對記者說，父親有時像個「傻瓜」，上班忘形工作，下班後有時在廚房唱歌劇，又跳舞。妻子則說福西會因為一盆植物生長得好而變得很開心，那是一株木槿，不過福西最喜歡還是工作。

疫下工作近20小時 叫外賣慶80壽辰

新冠疫情下，福西每天工作近20小時，格雷迪要提他吃喝、睡覺，可以說，她打理着兩人的健康。他們一回家經常洗手，清潔所觸碰東西。回到辦公的地方，格雷迪會和人保待6呎距離，並戴口罩。新冠疫下，福西家庭也受影響，格雷迪90歲母親確診新冠肺炎，需要借助儀器維持生命。和其他家庭一樣，在社交距離下，兩人一段時間沒見到女兒們，他們沒回家一起度過感恩節或聖誕節，甚至福西80歲生辰都避免出現，夫婦倆叫了外賣慶祝生日。

作為生物倫理學家，格雷迪平日的工作，就是帶領約30人的法律、哲學及社會科學專家團隊，在臨床醫護、研究及衞生政策上，從不同價值觀衝突上，找出「正確」方向建議付諸實行，例如愛滋病治療的道德倫理。醫藥研究方向指向哪兒？如何具體研究？醫藥資源分配次序如何釐定等，很多方面都涉及其部門範疇。疫下她的團隊正研究新冠肺炎的醫護倫理問題，她表示當中挑戰尤其多。舉例說，他們會研究，當醫院限制新冠病人家屬探望時，醫護人員可以怎樣發揮類似家屬角色，提供予病人，以及在病患被隔離時，如何借助科技採用一些創新方法，讓家人朋友有渠道聯繫。

至於福西，很多人都知道他面對過多次疾病大流行，SARS、H1N1、MERS和伊波拉等。他在愛滋病毒方面的貢獻，改變了他職業生涯，其後獲得同屬衞生部轄下，國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）所長職位，一直留在那裏36年。他本可以在政府中升得更高，過往總統曾想讓他當國家衞生院負責人，他拒絕了。他本可以成為大學校長，或者進入私營部門賺大錢。然而福西想堅持做自己擅長的事，更重要的是他真正關心的，也就是對抗突發病。「堅持你的激情，堅持做你最感興趣的事。」他說。

現實中有各種各樣困難阻滯，之所以需要堅持的力量。福西度過難關的方法，是專注工作，包括向公眾清楚地講述病毒、疫苗以及科學所知道和不知道的事情，但他直率的評估並不總是受歡迎，眾所周知特朗普對他很不滿。福西說，不喜歡媒體在報道中不斷將他與特朗普對立起來，但他也不願意只說人們喜歡聽的。所以當特朗普說一些不正確的話時，他走到麥克風前：「我並沒有打算反對特朗普。你知道嗎？我保持着非政治立場，但我不能站在那裏甚麼都不說，那等於是完全不真確事情的同謀。」

福西博士被喻為國家黑暗時期「一盞明燈」，推動真理戰勝恐懼，讓美國人仍充滿希望。福西說新冠這種可怕的流行病不會永遠持續，但也不會很快結束。他希望明年較後時間，人們可以有真正面對面活動，可以擁抱。記者問他疫情結束後想做甚麼，他答希望重回那些簡單事情上，例如回家路上到喜歡的餐館或酒吧坐，喝啤酒、吃漢堡包放鬆。

夫妻倆喜歡跑步，兩人一起跑了兩個馬拉松，即使新冠疫下每天都盡量抽時間行數公里路。他們說，不僅僅是鍛練身體，還可觀察季節變化、觀鳥，享受大自然的治癒力量。不過，不知道何時不再需要特工保護呢？