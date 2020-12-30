維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 行政人員版 2020/12/30 分享： 2020年來到尾聲，維基百科（Wikipedia）近日公布本年最受歡迎英文文章排行榜，揭露2020年全球最感興趣的話題。 據排行榜，排前10名文章，有7篇是與新冠肺炎疫情和美國大選相關，僅計算前10名， ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 今日 Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強 2020/12/29 手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 2020/12/29 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 Chrome拖慢Mac速度 倡改用Safari 2020/12/28 Chrome拖慢Mac速度 倡改用Safari 收費廣告服務 Telegram擬明年推 2020/12/28 收費廣告服務 Telegram擬明年推 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入