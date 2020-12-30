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維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭

行政人員版 2020/12/30

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2020年來到尾聲，維基百科（Wikipedia）近日公布本年最受歡迎英文文章排行榜，揭露2020年全球最感興趣的話題。

據排行榜，排前10名文章，有7篇是與新冠肺炎疫情和美國大選相關，僅計算前10名，

...

欄名 : 科技新知

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