Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 行政人員版 2020/12/30 分享： 有消息傳出，Tesla車主未來將可以直接透過車上的使用者介面進行操作，播放串流音樂平台如Apple Music、Amazon Music的音樂，毋須連藍牙播歌。 以揭露Tesla軟件聞名的爆料達人、 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 今日 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強 2020/12/29 手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 2020/12/29 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 Chrome拖慢Mac速度 倡改用Safari 2020/12/28 Chrome拖慢Mac速度 倡改用Safari 收費廣告服務 Telegram擬明年推 2020/12/28 收費廣告服務 Telegram擬明年推 商業 電動車 Tesla 軟件 音樂 Apple Amazon 串流 藍牙 Spotify 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入