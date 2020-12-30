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移民加國求職要當心 網上招聘詐騙逾2千宗

行政人員版 2020/12/30

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【本報訊】加拿大政府日前公布惠及港人的移民政策，加快批核擁有有效香港特區護照或BNO護照的港人，申請開放工作簽證或學生簽證的程序。

不過，近日另有外媒報道，加拿大網上假招聘廣告氾濫，今年已有逾2,000

...

欄名 : Good Job Insight

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