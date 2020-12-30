移民加國求職要當心 網上招聘詐騙逾2千宗 行政人員版 2020/12/30 分享： 【本報訊】加拿大政府日前公布惠及港人的移民政策，加快批核擁有有效香港特區護照或BNO護照的港人，申請開放工作簽證或學生簽證的程序。 不過，近日另有外媒報道，加拿大網上假招聘廣告氾濫，今年已有逾2,000 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美企測員工安全意識 發假花紅電郵惹爭議 2020/12/29 美企測員工安全意識 發假花紅電郵惹爭議 全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位 2020/12/28 全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位 「天軍」搶購PS5遲到 遭降級減薪懲處 2020/12/25 「天軍」搶購PS5遲到 遭降級減薪懲處 美機構表揚戰疫醫護 向逾19萬人發放獎金 2020/12/24 美機構表揚戰疫醫護 向逾19萬人發放獎金 英IKEA招募遊戲官 目標年齡4至12歲 2020/12/23 英IKEA招募遊戲官 目標年齡4至12歲 求職招聘 欺詐罪 加拿大 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 金融 就業 移民 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入