港府宜爭取「疫苗護照」 為通關鋪路

美歐多國開始為國民接種新冠疫苗之際，一些公司正積極研發「疫苗護照」流動應用程式（App），作為未來入境免檢疫的健康證明，以便恢復國際旅遊。港府今天推出的「智方便」App，稍後亦會加入電子針卡功能，當局宜盡早與周邊地區商討「疫苗護照」互認免檢疫安排。

與周邊盡早洽談 爭取免檢安排

「智方便」是一站式數碼服務平台，利用指紋或臉容辨識來確認身份，進行網上服務和交易，如交稅、駕駛執照續牌等逾20項服務，稍後更會加入電子針卡、查詢檢測結果等功能。

在「智方便」添加電子針卡功能相信是大勢所趨，因美國多間科企和航空公司正着手研發電子通行證，整合疫情相關的個人健康資訊手機App，希望能夠將使用者的核酸檢測報告、疫苗接種狀況一一展示出來，未來外遊時只要顯示已接種了疫苗，便獲准登機，抵埗後亦毋須檢疫14天，有助各國入境檢疫管理。

要研發出一個各國都承認的「疫苗護照」App是相當困難，因多種疫苗的有效率各有不同，而且每個國家接種疫苗亦不一樣，如何互認疫苗有效是一大挑戰。另一難度是牽涉個人資料，各國資料庫難以統一合併，需要與各國商討落實。

因此，港府不能呆等到全港市民接種疫苗後，才考慮恢復與各國通關事宜，一如之前與新加坡商討建立旅遊氣泡般，在準備接種疫苗前，已開始洽談入境互相免檢疫安排，待大規模接種後便可盡早恢復商業和人流往還。

當局須做好兩方面工作。首先是接種疫苗後，會向市民發出電子針卡，證明對方在何時接種了何款疫苗，並爭取周邊地區承認疫苗效果的免檢疫安排。此外，一旦恢復通關，市民外遊前還須多做一次檢測，證明身體已出現抗體，讓彼此都能安心接待遊客重臨。

盡管多國已開始接種疫苗，但很多人對疫苗仍存有戒心，擔心會產生嚴重不良副作用，都想觀望多一陣，看首批接種人士會出現甚麼反應才作打算。隨着更多款疫苗面世可供選擇，讓人花多眼亂，不知作何取捨，觀望時間可能會更長。

增添功能助抗疫 推動智慧城市

因此，港府除了加強市民對疫苗的宣傳教育，還應考慮為接種疫苗增添誘因。外國已有人建議持針卡者才能光顧酒吧、餐廳和戲院，香港是個崇尚自由的地方，很難採取相關措施，當局應公開各款疫苗的有效率、接種率，增加透明度，來吸引市民接種，因有7成人接種，才能起群體免疫作用。

港府應以「智方便」為鼓勵市民接種疫苗的契機，並不時增添更多新功能，如健康碼和電子投票，讓市民感到方便好用，有助控疫，更能推動智慧城市發展。

責任編輯：劉婉雯