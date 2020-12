最近在網上搜尋教學材料的時候,發現一條叫《Every Covid-19 Commercial is Exactly the Same》的短片,是YouTube創作人Microsoft Sam將眾多有關新冠肺炎的廣告片剪接而成,指出它們都何其相似。

這些廣告片都是從悲涼的音樂開始:空空的街道、空空的場館、空空的貨架等等;廣告的文字對白都很相似:人們、家庭、現在、艱難、挑戰、不確定、從未遇過、分離等等;結尾時音樂都轉趨積極,品牌商如何與你靠近,為你服務並一起戰勝疫情。

2020年有很多關於疫情的廣告,本地和海外都很多。這也無可厚非,因這是一場全球大流行的疫症,影響着全世界每一個人。

廣告人是社會動物,很難和疫情割斷,迴避這些創作題材不談,仍歌舞昇平鼓勵消費的話,就好像活在平行時空一樣。

每當遇到重大的社會議題,廣告往往會借題發揮,重大議題自然多人講,如果你是第一個講,人們才會記得你,如果已經有9個人講過,你就不要做第10個了,說了也未必有人記得。即使做不到全世界第一,至少要做同一品牌類別的第一。

另外,廣告要找到相關性的支點,才能借題發揮,例如潤膚膏與醫護和清潔工的雙手、牙膏與被口罩遮蓋了的笑容、相機與網購等等。更重要的是,品牌要表達關心,而不是急於銷售。

