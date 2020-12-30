最近在網上搜尋教學材料的時候，發現一條叫《Every Covid-19 Commercial is Exactly the Same》的短片，是YouTube創作人Microsoft Sam將眾多有關新冠肺炎的廣告片剪接而成，指出它們都何其相似。

這些廣告片都是從悲涼的音樂開始：空空的街道、空空的場館、空空的貨架等等；廣告的文字對白都很相似：人們、家庭、現在、艱難、挑戰、不確定、從未遇過、分離等等；結尾時音樂都轉趨積極，品牌商如何與你靠近，為你服務並一起戰勝疫情。

2020年有很多關於疫情的廣告，本地和海外都很多。這也無可厚非，因這是一場全球大流行的疫症，影響着全世界每一個人。

廣告人是社會動物，很難和疫情割斷，迴避這些創作題材不談，仍歌舞昇平鼓勵消費的話，就好像活在平行時空一樣。

每當遇到重大的社會議題，廣告往往會借題發揮，重大議題自然多人講，如果你是第一個講，人們才會記得你，如果已經有9個人講過，你就不要做第10個了，說了也未必有人記得。即使做不到全世界第一，至少要做同一品牌類別的第一。

另外，廣告要找到相關性的支點，才能借題發揮，例如潤膚膏與醫護和清潔工的雙手、牙膏與被口罩遮蓋了的笑容、相機與網購等等。更重要的是，品牌要表達關心，而不是急於銷售。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》