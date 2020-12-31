兒時聖誕重頭節目是買聖誕卡，五光十色銀粉紛飛，很是高興。今天電子賀卡早已取締過時紙卡，惟少數懷舊友好仍花心思延續這傳統，今年便收到一張很特別聖誕卡，沒有任何西方色彩，簡單四字：「永以為好」。

「投我以木瓜，報之以瓊琚。匪報也，永以為好也！」（《詩經．木瓜》）當然，木瓜不是指那些夏威夷木瓜，而是指樹上果實，瓊琚是美玉，簡單解說是施恩不望報，只因大家永遠相交友好。聽來只是中國古人生活哲學，其實「聖誕味」也相當濃厚。

聖誕節是基督教慶祝耶穌誕生的日子，Yom Kippur卻是猶太教在全年最神聖日子禁食禱告悔罪後的慶祝，至於Holi則是印度教慶祝正義神明戰勝邪惡，背後故事截然不同，但實際行為卻極為相似，主要是一輪宗教儀式後，家人朋友聚首一堂，互換禮物再大吃一餐（或幾餐），在這些一年一度表現「永以為好」的重要日子。宗教固然重要，但最重要還是人與人之間無條件友好。

2020年冠毒爆發改變世界，人類的好與惡也將見顯揚。有國家共同抗疫，也有國家趁機以疫情為政治籌碼打壓別國；有藥廠不計成本盡力研發疫苗，也有商人絞盡腦汁在疫情下大賺一筆；有小市民無私地扶助鄰居，也有市民受感染後自私地逃離醫院因而增加社區風險。各類不同的人作出不同決定，是好是壞主要在乎其待人以誠之心。

但願辛苦一年過去，來年大家繼續「永以為好」。