Twitter邀請大家用一個字總結2020年。一眾品牌紛紛在Twitter參與：Windows寫上Delete（刪掉）；Adobe以CTRL + Z（電腦鍵盤的「快捷撤銷」鍵）表達同樣意思；YouTube用Unsubscribe（取消訂閱）；Subway則以Long（漫長）形容。的確，2020年，漫長又難熬，各有各的百般滋味，彼此互道聖誕快樂時，心裏都知，經歷過去種種，其實很難由衷地快樂，所以，我今年會祝福大家平安。快樂何時再現，難說，但至少要平安。

今年收到的聖誕新年祝福語也是前所未有，如：祝百毒不侵（指病毒）、今年唔死算成功、用到2022年日曆就算贏（即2021年也能保住命仔）、Life must go on（生活還是得繼續）等等，令人莞爾。香港人就是有這種苦中也可作樂的因子，大概我們骨子裏有一種「韌」。過去的日子確實對香港人有很大衝擊：以往港人的意識形態是「享受mode」，現在可能要焗住學埋「順受mode」；以往本是稀疏平常的行為，現在可能已屬不尋常；又或調番轉，以往我們會覺得「有無搞錯呀？」之非比尋常事，現在已變成「係咁㗎啦！」之常態。這一切一切在香港前所未遇過，甚至未諗過之事，正在天天發生，面對2021年和打後日子的來臨，愈早明白有些狀況已回不去的客觀現實，愈早能百毒不侵。

我喜歡看籃球、排球、乒乓球賽，NBA更是至愛，我留意到，歷屆冠軍球隊未必有最高身價的球員，也未必在打常規賽時贏在起跑綫，但有冠軍格的球隊統統都有此特質——擅長打逆境波。而打贏逆境波的條件是：球員夠韌力和夠心理質素，在大比數落後之逆境時，不浮躁、不淆底，仍能沉着氣慢慢一分、兩分或三分追上去，當我看到這樣的球隊反超前時，每每禁不住歡呼。

疫情反覆，面對新一年的來臨，我不敢天真地說，一切會自然好起來。大環境或不由得我，但我們仍要相信，抬頭尚有天空敲不碎，愈爛嘅牌愈要俾心機打，而那種夠「韌」的因子，一向潛藏於香港人的血脈。我深信，2021年，我們香港人可以一齊漂亮地贏場逆境波。