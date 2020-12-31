佐治亞州一男子 決定拜登施政成敗

2020年最後一天，展望未來，美國人自不然期望拜登就任總統後，各種生活狀況會好轉。明年1月5日，即下星期二，佐治亞州參議員複選展開，成為近期全國政治焦點。除了特朗普還在搞甚麼，都聚焦在那裏，因為拜登施政是否順利，取決於佐治亞州的兩個參議員席位由哪個黨奪得。

至今為止，新一屆參議院中，共和黨已經控制50席，民主黨則收穫48席，唯獨佐治亞州因為參議員候選人得票率均未過半，需要進行複選。共和黨只需贏得其中1席，就能繼續掌控參議院，拜登提出的種種法案將會受到阻撓，被迫當「跛腳鴨總統」，施政困難重重。如果民主黨今次能夠全奪佐治亞州2個參議員席位，日後每逢參議院投票，加上副總統賀錦麗投下的1票，便可保證法案通過。對民主黨而言，即是掌控了政府、參議院、眾議院，完整執政。對共和黨而言，參議院控制權不保，那就是全面失守，「係咁先」了。

佐州2參院席位 關乎全美政治

佐治亞州2個參議院席位，分別有兩人角逐。其一席位，民主黨黑人牧師沃諾克（Raphael Warnock），挑戰尋求連任的共和黨女富豪洛夫勒（Kelly Loeffler）；另一個席位，是共和黨71歲老將帕度（DavidPerdue），和尋求趕他下台的33歲民主黨新星奧索夫（Jon Ossoff）。牧師沃諾克和奧索夫的個人成敗，已經與拜登以至未來數年全國政治，甚至抗疫成效拉上了關係。被形容為年輕帥氣的奧索夫，較為受注目，如果能當選，他將成為40年來最年輕參議員，也將為平均年齡逾60歲的參議院，注入新鮮血液。

1987年生於佐治亞州亞特蘭大猶太家庭，奧索夫16歲還上高中時，就對政治有濃厚興趣，向非裔眾議員劉易斯（John Lewis）寫信，申請當他國會辦公室志願者。在幾百封求職信中，奧索夫脫穎而出獲得了人生第一次政治經驗。高中畢業後，奧索夫入讀佐治城大學的外事學院，大一後就主動聯繫另一名非裔眾議員約翰遜（Hank Johnson），希望擔任他的競選助理，獲得聘用，替約翰遜從事新媒體的宣傳，奧索夫逐漸成為約翰遜得力助手之一。像許多其他在國會工作的年輕人一樣，奧索夫長期在大學和國會之間奔波，一面完成本科學習，一面為議員撰寫新聞稿及演講稿。約翰遜上任眾議員半年，奧索夫提出並撰寫了一項眾議院決議，呼籲和平談判以解決烏干達衝突。

2012年，奧索夫離開了約翰遜的辦公室並到倫敦政治經濟學院攻讀碩士。1年後回國，選擇投入紀錄片行業，加入一家紀錄片製作公司Insight News Television當首席執行官，年僅26歲。原來公司創始人在大約10年前見過奧索夫，從其談吐覺得他甚具才華，於是大膽聘任無甚相關經驗的他。該公司此前拍攝過的紀錄片，屢獲殊榮，包括關於塞拉利昂內戰的《哭泣的弗里敦》、《Cry Freetown》等獲獎紀錄片。

作為CEO，奧索夫主要工作是審核故事構思，參與紀錄片製作與剪輯。至今，他已擔任超過20部紀錄片執行製片人，涉及加納的足球腐敗，玻利維亞與阿根廷邊境兒童販賣與性剝削等題材。

3年前首參選 奧索夫自詡反腐鬥士

3年前，30歲的奧索夫首次出戰佐治亞州參議員選舉，失之交臂，被共和黨人擊敗。可能曾經從事紀錄片行業，奧索夫的政綱，對政府腐敗問題較為看重，自詡反腐鬥士，強調振興美國民主需要致力於獨立公共利益的新聞業。根據媒體報道，他在女權問題以及醫保方面，立場較為進步，在就業與治安方面立場則較溫和。他在很多方面，立場基本與拜登一致。

自2000年以來，佐治亞州就再也沒出現過民主黨參議員。然而從今年總統選舉看出，如今該州民主黨支持率不容小覷。總統選舉中，傳統上支持共和黨的佐治亞州罕見「翻藍」，為拜登勝選立下功勞，上次「翻藍」已經是1992年克林頓選舉年代。至於參議院選舉，佐治亞州民主黨人表現同樣不俗。雖然奧索夫的對手，現任共和黨參議員帕度得票率為49.73%，但奧索夫也得到47.95%票數，僅差不到2個百分點，非常接近。

民主、共和兩黨對於佐治亞州下周「大決戰」，自然也是摩拳擦掌。特朗普已表示會在選舉當天，再到該州為共和黨人助威。拜登方面，除了之前多次前往佐治亞為奧索夫等人拉票，民主黨亦利用之前收到的捐款，創立「翻轉佐治亞基金」，資助選舉工程。前總統奧巴馬也透過視像，參與奧索夫的網上競選活動造勢。他在活動中提起了自己作為「跛腳鴨總統」，遭到國會各種圍堵的慘痛經歷，說希望拜登不需要面對自己當年窘況。

老實說，奧索夫從政履歷沒有令人驚喜（請【按此】觀看奧索夫競選佐治亞州參議員宣傳片），有的只是旁人的稱頌，還不知多少乃「加鹽加醋」。然而，被冠以「天份高、英俊面孔、民主黨寵兒」之類的標籤，加上民主黨競選機器開動，正在吸引愈來愈多該州選民。我們就一起拭目看看政界所熱切關注，下星期2021年美國頭一遭大戲，奧索夫是贏還是輸？