長者心理問題增 社區支援助紓壓

本港近日有長者在家中失救，反映疫下長者缺乏與外界接觸，心理健康問題頻現。長者疫下格外孤獨及抑鬱，惟僅可享有限度上門服務，還需靠身邊人幫助。

疫下孤獨增摩擦 受虐案倍升

長者疫下減少外出，即使出事亦恐無人知。葵涌石籬（二）邨石祥樓一名八旬老翁倒斃家中，但其七旬妻子亦因中風導致無法走動，導致伴屍兩日。該大廈有保安發現兩夫婦未有登記領取免費口罩，且連日未見兩人露面，而親自上門了解情況，方才發現事件報警求助。

隨天氣變冷，長者安居協會平安鐘服務求助數字高企，一度單日高達1,957人次，當中79人需要送院治理。長者安居協會行政總裁王虹虹更表示，長者長期與家人共處家中導致摩擦增加，懷疑受虐及家庭暴力個案上升逾一倍，長者有自殺風險更上升5成，反映心理壓力或達臨界點。

英國一項研究發現，社交隔離措施生效期間長者愈趨孤獨，70歲以上人士當中，五分之一人每兩周與親人談話不足一次。聯合國人道事務協調廳（OCHA）更表示，疫情前有六分之一長者會被虐待，但有證據顯示疫情導致此比例大幅上升，長者若是女性、殘疾或需要特殊支援，受虐待的風險愈高。

非牟利組織HelpAge指，長者往往不知甚麼行為屬虐待，故而加緊在疫下與社區合作，幫助人們認識長者受虐待的徵兆、及為他們伸出援手。各地亦盡量為長者提供上門服務，例如意大利烏木比利亞（Umbria）地區政府為長者提供送餐服務、德國電訊公司TelefonSeelsorge的104個匿名電話中心，亦有志願者時刻當值，與有需要的長者保持通話。

認識虐待徵兆 勤通話多關懷

是次事件中，多得有保安熱心上門探訪，令婆婆可得適切救援，英國國會議員Owen Paterson早前在聖誕假期強調，僅僅是與家人、朋友或鄰居打一通電話，已可大幅改善生活。

倫敦Tower Hamlets地區有慈善團體在聖誕假期，安排當地人與長者成為好友，保持電話通訊。

在本港，長者安居協會推出「一綫通管家易」慈善計劃，將上門清潔、照顧、陪診服務免費提供予有經濟困難的長者、長期病患者及殘疾人士。養和醫院老人科專科醫生梁萬福醫生亦教路，長者可在疫下做足「防疫4式」（見表），改善身體與精神健康。

對社區人士而言，即使不上門探訪，閒時打個電話，雖看起來微不足道，但可能已幫到不少人。

▲ 研究發現，社交隔離措施令長者愈趨孤獨，五分之一70歲以上長者，每兩周與親人談話不足一次。（資料圖片）