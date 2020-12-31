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疫下5類「重災」職業 就業冰封恢復需時

行政人員版 2020/12/31

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【本報訊】新冠肺炎疫情大幅改變經濟運作情況，不少職位受影響。據求職網站Glassdoor日前發表的數據指出，5類型職位數目已因疫情而大減，並預料需頗長時間才會恢復至疫前水平。

Glassdoor根據該網

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欄名 : 職場新知

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