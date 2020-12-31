疫下5類「重災」職業 就業冰封恢復需時 行政人員版 2020/12/31 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情大幅改變經濟運作情況，不少職位受影響。據求職網站Glassdoor日前發表的數據指出，5類型職位數目已因疫情而大減，並預料需頗長時間才會恢復至疫前水平。 Glassdoor根據該網 ... 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 在家工作影響浮現 美科企員工更感疲累 2020/11/04 在家工作影響浮現 美科企員工更感疲累 港應屆大學畢業生 平均月薪1.4萬起 2020/10/29 港應屆大學畢業生 平均月薪1.4萬起 台6大上市公股銀行年薪126萬起向港挖角 2020/10/01 台6大上市公股銀行年薪126萬起向港挖角 LinkedIn免費綫上課程 培訓職場軟技能 2020/08/31 LinkedIn免費綫上課程 培訓職場軟技能 疫下英旅社慘情 STA Travel停止交易 2020/08/25 疫下英旅社慘情 STA Travel停止交易 商業 社會民生 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 美國 肺炎 服務 銷售 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入