美教師短缺問題加劇 疫下紛辭職提前退休 行政人員版 2020/12/31 分享： 【本報訊】美國近年出現教師短缺問題，受新冠肺炎疫情影響下，當地不少學校教師辭職或提前退休，讓當地學校人手不足，令教師短缺問題日漸加劇。 據《華爾街日報》報道，在疫情下美國正面臨教師短缺危機。報道指疫情期 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 移民加國求職要當心 網上招聘詐騙逾2千宗 2020/12/30 移民加國求職要當心 網上招聘詐騙逾2千宗 美企測員工安全意識 發假花紅電郵惹爭議 2020/12/29 美企測員工安全意識 發假花紅電郵惹爭議 全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位 2020/12/28 全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位 「天軍」搶購PS5遲到 遭降級減薪懲處 2020/12/25 「天軍」搶購PS5遲到 遭降級減薪懲處 美機構表揚戰疫醫護 向逾19萬人發放獎金 2020/12/24 美機構表揚戰疫醫護 向逾19萬人發放獎金 教師工作量 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 壓力 學校 退休 無薪假 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入