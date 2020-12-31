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美教師短缺問題加劇 疫下紛辭職提前退休

行政人員版 2020/12/31

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【本報訊】美國近年出現教師短缺問題，受新冠肺炎疫情影響下，當地不少學校教師辭職或提前退休，讓當地學校人手不足，令教師短缺問題日漸加劇。

據《華爾街日報》報道，在疫情下美國正面臨教師短缺危機。報道指疫情期

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欄名 : Good Job Insight

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