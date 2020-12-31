英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費 行政人員版 2020/12/31 分享： 自2017年3月正式啟動脫歐程序後，英國與歐盟日前終於談妥脫歐安排。有傳在明年正式脫歐後，理論上英國手機用戶前往歐盟國家，都可能需要跟其他國家一樣，支付手機漫遊服務費。 不過，英國廣播公司日前有報道指出 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G 今日 vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 2020/12/30 Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 2020/12/30 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強 2020/12/29 手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 2020/12/29 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 商業 英國 歐盟 服務 脫歐 電訊商 英國廣播公司 社會民生 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入