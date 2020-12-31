英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費

自2017年3月正式啟動脫歐程序後，英國與歐盟日前終於談妥脫歐安排。有傳在明年正式脫歐後，理論上英國手機用戶前往歐盟國家，都可能需要跟其他國家一樣，支付手機漫遊服務費。

不過，英國廣播公司日前有報道指出

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