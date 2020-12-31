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vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G

行政人員版 2020/12/31

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內地手機品牌vivo近日舉行新品發布會，推出新一代5G旗艦vivo X60系列手機。

產品首度搭載三星（Samsung）Exynos 1080芯片，採用蔡司光學鏡頭，支援5G網絡，其售價最低為3,498

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欄名 : 科技新知

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