vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G 行政人員版 2020/12/31 分享： 內地手機品牌vivo近日舉行新品發布會，推出新一代5G旗艦vivo X60系列手機。 產品首度搭載三星（Samsung）Exynos 1080芯片，採用蔡司光學鏡頭，支援5G網絡，其售價最低為3,498 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費 今日 英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費 Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 2020/12/30 Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 2020/12/30 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強 2020/12/29 手提電腦出貨新高 惠普聯想戴爾成3強 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 2020/12/29 Tesla增Boombox 可用放屁聲代響安 商業 創新科技及應用 科技行業 科技產品 產品 品牌 5G 鏡頭 Vivo 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入