中歐各取所需 「新三國演義」考驗拜登

2020年即將結束之際，中國跟歐盟談判7年的投資協定取得重大進展，而且是在美國候任總統拜登就職前達成共識，無疑是打亂其聯歐制華布局，為明年與美國周旋成功造勢。盡管中國積極爭取與歐盟簽協定，但箇中存在變數，尤其是歐洲議會中的反華勢力和美國，令形勢變得錯綜複雜，猶如三國時代的魏蜀吳之間博弈。

搶時機達共識 利中歐與美周旋

國家主席習近平昨晚與歐盟領袖舉行視像會議，宣布談判完成。據悉，中國在市場開放、公平競爭環境和可持續發展三方面作出實質性承諾，例如向歐盟投資者開放金融、醫療和雲端服務業，並承諾加大對中國國企補貼的透明度，爭取與歐達成共識。

中歐近月加快談判進程，就算歐盟面對來自拜登團隊的壓力，雙方仍致力達成共識，是出於戰略需要。對歐盟來說，即將卸任的美國總統特朗普任內倒行逆施，損害歐美關係，盡管拜登承諾上台後積極修復雙邊關係，並希望聯合起來共同應對中國，可是歐美就飛機製造業補貼、引導數碼產業有序發展存在分歧。歐盟考慮到自身利益，擔心就算幫助美國遏華，未必會帶來任何實質利益，倒不如趁中美對抗，推進中歐投資協定談判，爭取中國讓利更多，既合乎歐盟利益，又能對外釋出訊號，歐盟能擺脫對美依附。

事實上，法國總統馬克龍上月強調，面對中美影響力，歐洲需要在防衞、科技等方面保持自主性，美國才會尊重歐洲，而德國總理默克爾亦曾說過，「我們歐洲人確實要把命運掌握在自己手中，須自力更生」，凸顯歐盟正走向獨立自主外交。

對中國來說，美國朝野有共識要遏制中國崛起，不會因拜登上台而有所改變。倒不如趁美國換屆這個窗口，透過早前已與周邊國家達成「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）和積極爭取與歐盟簽署投資協定，為未來布下全面的多邊經貿戰略根基，增加了明年與美博弈的籌碼，從而突破美國的圍堵網。

條文敲定需時 還須歐議會批准

因此，中歐投資協定有共識，無疑是摑了拜登一巴掌，既打亂了其聯歐制華的策略，也反映美國對歐洲的影響力已大不如前，不再是一呼百應，從而為中國破局造勢。

中國暫時在外交上先贏了拜登一仗，但中歐投資協定能否落實仍存在變數。首先，協定只是框架，當中還有一些細節如保障勞工權益須再進行詳談，而協定轉化成法律條文，在繙譯上要字斟句酌，之後更要呈交歐洲議會批准才能落實，然而歐洲議會內不乏反華人士，故在通過過程不排除會遇到阻力。

第二個變數是美國，尤其拜登的聯歐制華布局被打亂，會否因此而惱羞成怒，對華出更狠招數？相信拜登會以戰略安全、意識形態來游說歐盟站在同一陣綫遏制中國。

中歐投資協定一旦簽署落實，將加深雙邊經貿關係，歐盟在經濟上會與華關係更密切，對美依賴程度將日減，在外交上未必再願意以美國為馬首是瞻，令中美歐關係猶如「新三國演義」複雜多變，考驗各方對新形勢的判斷力和應對能力。

責任編輯：李勝君