東涌世茂喜來登酒店開業 串遊梅窩生態蜂場

上月底（12月27日）屯門南至港珠澳大橋香港口岸的「屯門至赤鱲角北面連接路」通車，新隧道及現時的青嶼幹綫更已免費使用，來往屯門至大嶼山將更方便。其實東涌近月亦有新搞作，就是剛開業的世茂喜來登酒店，盡享灣畔及機場景致，若Staycation的話還可到梅窩參觀養蜂場，了解大嶼山的自然生態。

疫情下赤鱲角機場人流稀疏，當下走入東涌確有點度假風情。香港開設的第二家喜來登酒店選址在東涌的灣景薈，正覷準這裏的休閒環境，兼連接東薈城名店倉、天壇大佛、昂坪360纜車及香港迪士尼樂園等景點，作為市區人遊覽配套也相當完善。

東涌世茂喜來登酒店大樓呈Y字形設計，其實旁邊還有另一家同樣隸屬萬豪國際集團的，主打年輕人市場的福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton）將於今年首季開幕，可迎接疫情後的旅客。酒店共有218間客房及套房，可細分為5種房型，面積約由280呎起，色調一貫Sheraton的自然柔和，大部分均擁有東涌灣的無敵景觀，部分房間更特意在落地玻璃窗前設置浴缸，客人邊浸浴邊欣賞灣景，倍覺怡神。

采悅軒 主打創意中菜

酒店有4家各具風格主題的餐廳，當中的焦點便是中菜廳采悅軒及西式扒房Sunset Grill。走入采悅軒，門口的一張清代畫家徐揚所繪的《姑蘇繁華圖》就相當對味。中餐館由星級名廚鍾志強主理，他曾任職米芝蓮食府國金軒，在國內工作多年，將部分川菜精髓帶入廣東菜中，譬如以矜貴的鮑魚切片淋以川汁製成涼菜，或以燈影牛肉的形式製作藕片，另外也有一系列的創意點心如天鵝酥及柚子蝦餃等。柚子蝦餃外皮以橙汁製成，內餡則摻入柚子肉，賣相精美也是「打卡」之選。

至於Sunset Grill則位於酒店的頂層，設有室內及室外座位，在戶外位置更可欣賞飛機升降，食物方面由外籍大廚David Parkin主理，主打自家熟成牛肉，入口的一個肉櫃也極是吸睛。肉質為美國Brandt品牌，每隻牛均有個別的追蹤編號，熟成時間由21至30日不等，用炭爐燒製，推介自然是Porterhouse Steak，中間有條大T骨，軟腍的西冷最較食肉獸回味。就是在酒吧內，也可嘆杯Honey Old Fashioned雞尾酒，以有機蜂蜜調製，風味獨特。

港人至愛buffet，這裏的「嶼坊」的飲食陣容也強勁，落地玻璃窗外是開揚山海景，裝潢以淺木、大地灰和灰藍為色調，chill味十足，餐廳設有6個live stations，現場炮製環球不同美食。另外也有Lobby Lounge供應本地品牌The Porter Coffee手工咖啡及英式下午茶，實行支持香港製作！

酒店亦有Staycation優惠，由即日起至2021年2月28日，酒店推出「開業住宿優惠」，本地客人可以$1,101起入住豪華客房一晚連嶼坊雙人自助早餐，並免費享用迎賓飲品及延遲退房至下午3時，享受東涌一日遊的行程！

---------------------------------

東涌世茂喜來登酒店

地址：東涌怡東路9號電話：2535 0000

住宿套票：東涌世茂喜來登4人家庭體驗、每晚2,700港元起的「蜂園導賞」住宿計劃，除連一晚住宿及4人自助早餐，更附送梅窩荔枝山莊及梅窩蜂園導賞團連一程交通接送服務，以及400港元的酒店餐飲禮券，適用至2月28日。

網頁：www.sheratonhongkongtungchung.com

---------------------------------

梅窩蜂場 買即製天然蜜糖

大嶼山有不少珍貴的天然資源，世茂喜來登酒店的Staycation亦有與梅窩荔枝山莊合作，推出「蜂園導賞團」，順道參觀梅窩一帶的山水及歷史建築，一日遊最是理想。導賞員李家明表示大嶼山自成一國，也是環保的小天地，當中的梅窩有廟宇、沙灘、礦洞、瀑布等，都值得大家發掘。

「梅窩有不少消閒農場，最大的是荔枝山度假農莊，另也有一間Winnie the farm，都有自家的養蜂場，出產的蜂蜜都自然有機。其實大嶼山人都有養蜂傳統，細細的十個八個的蜂板，行程中會參觀蜂板，認識蜜蜂的結構、習性和喜好，及怎樣築巢。蜂板系統清晰，如一部分是繁殖，一部分是儲蜜等，遊客到訪都可打開讓他們看，合時的話還可看到打蜜的過程，甚至即時購買蜜糖製品，家庭式經營，天然有機。」李家明說。

另外，導賞團也會參觀一個個的有機農莊，如何利用餐廳收集而來的廚餘種植，如生菜、車厘茄、四角豆、貓鬚草等，各是季節性之選。

梅窩的另一著名歷史景點，則有這個袁氏大宅。袁氏大宅於1930年代建成，曾經歷抗日戰爭，於國共內戰時更是國民黨的基地。大宅共有8幢建築物，其中6幢於2009年被古物古蹟辦事處評為二級歷史建築。但袁氏大宅因風吹雨打，日久失修導致主樓頂層塌下，現時只有東邊更樓結構較完整。行程雖不能入內，卻可在外邊打打卡，了解梅窩的歷史發展。

作者、責任編輯：馮柏偉

▲ 東涌世茂喜來登酒店頂層的Sunset Grill，露天部分可眺望東涌灣景致。（黃建輝攝）

▲ 東涌世茂喜來登酒店與福朋喜來登酒店儼如一對Twins，後者將於今年首季開幕。（黃建輝攝）

▲ 酒店設室外恒溫泳池，住客可盡情暢泳，另備有兒童遊戲空間，提供各式各樣娛樂選擇。（黃建輝攝）

▲ 酒店設室外恒溫泳池，住客可盡情暢泳，另備有兒童遊戲空間，提供各式各樣娛樂選擇。（被訪者提供）

▲ 30日乾式熟成T骨扒（$950/900g），簡單燒製後肉汁豐富，牛味濃郁。（被訪者提供）

▲ 柚子蝦餃外皮以橙汁製成，內餡則摻入柚子肉，匠心獨運。（被訪者提供）

▲ Sunset Grill亦有酒吧，可點一杯 Honey Old Fashioned 雞尾酒欣賞日落美景。（黃建輝攝）

▲ 酒店房空間闊落，色調以淺綠和啡棕色為主。（黃建輝攝）

▲ 梅窩有不少家庭式經營的蜂場，可作一天的生態之旅。（被訪者提供）

▲ 梅窩有不少有機農莊，都是由廚餘種植各種食材，天然健康。（黃建輝攝）

▲ 建於30年代梅窩的袁氏大宅，用料粗獷質樸，屋眉間都有不同的雕飾。（被訪者提供）

▲ 參觀梅窩蜂場，可認識蜜蜂的結構及蜂板的分工系統。（被訪者提供）