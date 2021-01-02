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疫情反覆不定 發展商推盤有難度

置業家居 2021/01/02

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【新盤拆局】新冠肺炎疫情由2020年1月底首度襲港，足足影響香港約1年，新盤市場亦明顯受影響，疫情反覆起伏直接影響發展商推盤步伐，甚至打亂部署，延期推售已變成新盤慣例。事實上，若分析去年新盤每月成交數

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欄名 : 封面故事

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