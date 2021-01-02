疫情反覆不定 發展商推盤有難度 置業家居 2021/01/02 分享： 【新盤拆局】新冠肺炎疫情由2020年1月底首度襲港，足足影響香港約1年，新盤市場亦明顯受影響，疫情反覆起伏直接影響發展商推盤步伐，甚至打亂部署，延期推售已變成新盤慣例。事實上，若分析去年新盤每月成交數 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 數字解讀 今日 數字解讀 最新專欄文章 更多 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 數字解讀 今日 數字解讀 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入