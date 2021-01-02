鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 置業家居 2021/01/02 分享： 【3大焦點供應重鎮】最新一份施政報告中提及「躍動港島南」計劃，進一步優化香港仔、黃竹坑社區，對區內樓市起正面作用。今年合共有7個新盤有機會登場，共3,143個單位。 港鐵黃竹坑站上蓋3個住宅項目料在年內 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 數字解讀 今日 數字解讀 最新專欄文章 更多 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 數字解讀 今日 數字解讀 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入