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將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售

置業家居 2021/01/02

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【3大焦點供應重鎮】日出康城商場「The LOHAS康城」開幕，使區內居民生活更方便，新盤供應更接踵而來。日出康城第X期及第XI期有機會在年內推售，連同九建石角路住宅項目，3盤合共提供逾4,300伙新

...

欄名 : 封面故事

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