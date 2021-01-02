將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 置業家居 2021/01/02 分享： 【3大焦點供應重鎮】日出康城商場「The LOHAS康城」開幕，使區內居民生活更方便，新盤供應更接踵而來。日出康城第X期及第XI期有機會在年內推售，連同九建石角路住宅項目，3盤合共提供逾4,300伙新 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 數字解讀 今日 數字解讀 最新專欄文章 更多 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 數字解讀 今日 數字解讀 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入