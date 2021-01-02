天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 置業家居 2021/01/02 分享： 【3大焦點供應重鎮】新地天水圍Wetland Lot No.34 Development發展項目在2020年推售，銷售成績理想，無論成交價及呎價均創區內新高。發展商續推新盤，延續旺勢，年內天水圍有近 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 數字解讀 今日 數字解讀 最新專欄文章 更多 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 數字解讀 今日 數字解讀 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入