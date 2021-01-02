  • 12°C
香港時間 : 2021102日 (六) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目

置業家居 2021/01/02

分享：

【3大焦點供應重鎮】新地天水圍Wetland Lot No.34 Development發展項目在2020年推售，銷售成績理想，無論成交價及呎價均創區內新高。發展商續推新盤，延續旺勢，年內天水圍有近

...

欄名 : 封面故事

相關文章

2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱
今日
2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱
疫情反覆不定 發展商推盤有難度
今日
疫情反覆不定 發展商推盤有難度
鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場
今日
鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場
將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售
今日
將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售
數字解讀
今日
數字解讀

最新專欄文章 更多

2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱
今日
2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱
數字解讀
今日
數字解讀
將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售
今日
將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售
鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場
今日
鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場
疫情反覆不定 發展商推盤有難度
今日
疫情反覆不定 發展商推盤有難度

上一篇文章

將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售

下一篇文章

數字解讀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？