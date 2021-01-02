數字解讀 置業家居 2021/01/02 分享： 1. 將軍澳續成新盤供應庫 本刊統計2021年可供發售的私樓單位約3.8萬伙供應，今年供應重鎮維持將軍澳區，而去年新盤熱賣的天水圍、沙田區今年繼續將會是焦點，個別地區再有新盤應市料成焦點，如啟德、青衣、 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 最新專欄文章 更多 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 今日 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入