1. 將軍澳續成新盤供應庫

本刊統計2021年可供發售的私樓單位約3.8萬伙供應，今年供應重鎮維持將軍澳區，而去年新盤熱賣的天水圍、沙田區今年繼續將會是焦點，個別地區再有新盤應市料成焦點，如啟德、青衣、

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