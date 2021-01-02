2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 置業家居 2021/01/02 分享： 2021年新盤逾3.8萬伙今年殺到埋身，鴨脷洲、啟德、將軍澳、天水圍更為2021年焦點新盤重鎮，預期港鐵新盤繼續成為焦點，特別是黃竹坑站項目、日出康城新期數及柏傲莊第3期等。 2020年新盤受疫情影響， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 數字解讀 今日 數字解讀 最新專欄文章 更多 數字解讀 今日 數字解讀 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 今日 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 今日 將軍澳3盤共涉逾4,300伙 康城X期及XI期有機年內售 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 今日 鴨脷洲及香港仔 3,143伙新盤擬今年列隊出場 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 今日 疫情反覆不定 發展商推盤有難度 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入