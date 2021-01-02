2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱

2021年新盤逾3.8萬伙今年殺到埋身，鴨脷洲、啟德、將軍澳、天水圍更為2021年焦點新盤重鎮，預期港鐵新盤繼續成為焦點，特別是黃竹坑站項目、日出康城新期數及柏傲莊第3期等。

2020年新盤受疫情影響，

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