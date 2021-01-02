7項工種滿分 惟廳窗不貼框或會「漏風」【獲84分】

【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir），驗收屋苑2座高層D室，實用面積255平方呎的1房戶。鍾Sir表示單位的問題不大，惟廳窗不貼框、浴室牆磚和地磚有崩花，失分較多。

是次驗樓的單位為

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