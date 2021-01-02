7項工種滿分 惟廳窗不貼框或會「漏風」【獲84分】 置業家居 2021/01/02 分享： 【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir），驗收屋苑2座高層D室，實用面積255平方呎的1房戶。鍾Sir表示單位的問題不大，惟廳窗不貼框、浴室牆磚和地磚有崩花，失分較多。 是次驗樓的單位為 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 尚悅‧嶺逾60伙放租 開放式戶$8,000起 今日 尚悅‧嶺逾60伙放租 開放式戶$8,000起 最新專欄文章 更多 尚悅‧嶺逾60伙放租 開放式戶$8,000起 今日 尚悅‧嶺逾60伙放租 開放式戶$8,000起 高山18起居便利 暫只租不賣 開放式$11,250起 2020/12/25 高山18起居便利 暫只租不賣 開放式$11,250起 One Eleven近港鐵站 翻新後招租$3.3萬起入場 2020/12/19 One Eleven近港鐵站 翻新後招租$3.3萬起入場 山水盈暫錄3宗租賃 開放式月租$9,700 2020/12/19 山水盈暫錄3宗租賃 開放式月租$9,700 廚房鋅盆接駁欠佳 潔具及來去水「捧蛋」【獲76分】 2020/12/19 廚房鋅盆接駁欠佳 潔具及來去水「捧蛋」【獲76分】 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入