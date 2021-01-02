尚悅‧嶺逾60伙放租 開放式戶$8,000起

由恒地及新世界合作發展的元朗尚悅‧嶺--蝶翠峰第五期，位於大棠路99A號，全盤由2座住宅大樓組成，共504個單位。近日尚悅‧嶺已陸續入伙，現時項目錄得約16宗租賃成交；市場上出現約66個租盤，月租由$

...