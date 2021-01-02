提供八大類茶飲及輕食 廣納客源

【康城店產品】上林茶舍康城店的產品可以分為八大類，分別為純茶、鮮奶茶、果汁及梳打類、朱古力、低咖啡因的日本養生茶、冷泡茶、康城限定奶茶以及輕食。純茶類飲品包括最受歡迎的桃灼烏龍、茉莉銀毫及焙茶秋月等等

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