  • 12°C
香港時間 : 2021102日 (六) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

提供八大類茶飲及輕食 廣納客源

置業家居 2021/01/02

分享：

【康城店產品】上林茶舍康城店的產品可以分為八大類，分別為純茶、鮮奶茶、果汁及梳打類、朱古力、低咖啡因的日本養生茶、冷泡茶、康城限定奶茶以及輕食。純茶類飲品包括最受歡迎的桃灼烏龍、茉莉銀毫及焙茶秋月等等

...

欄名 : 地區‧人‧情

相關文章

上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場
今日
上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場

最新專欄文章 更多

上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場
今日
上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場
利安環球物業：海外置業緊記3事項 計好按揭最重要
2020/12/25
利安環球物業：海外置業緊記3事項 計好按揭最重要
旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品
2020/12/19
旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品
70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道
2020/12/12
70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道
教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁
2020/12/12
教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁

上一篇文章

上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場

下一篇文章

疫苗消息短暫利好 CCL按周升0.2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？