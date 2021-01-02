提供八大類茶飲及輕食 廣納客源 置業家居 2021/01/02 分享： 【康城店產品】上林茶舍康城店的產品可以分為八大類，分別為純茶、鮮奶茶、果汁及梳打類、朱古力、低咖啡因的日本養生茶、冷泡茶、康城限定奶茶以及輕食。純茶類飲品包括最受歡迎的桃灼烏龍、茉莉銀毫及焙茶秋月等等 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場 今日 上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場 最新專欄文章 更多 上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場 今日 上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場 利安環球物業：海外置業緊記3事項 計好按揭最重要 2020/12/25 利安環球物業：海外置業緊記3事項 計好按揭最重要 旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品 2020/12/19 旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 2020/12/12 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁 2020/12/12 教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入