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上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場

置業家居 2021/01/02

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茶飲在香港愈來愈受歡迎，惟香港普遍茶飲店均以奶茶為主。上林茶舍創辦人Shawn三年前於上環開設茶舍，主打純茶類飲品；2020年底更疫市下由地舖走入商場，於康城商場開設分店。

Shawn原本從事金融科技相

...

欄名 : 地區‧人‧情

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