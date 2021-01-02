上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場 置業家居 2021/01/02 分享： 茶飲在香港愈來愈受歡迎，惟香港普遍茶飲店均以奶茶為主。上林茶舍創辦人Shawn三年前於上環開設茶舍，主打純茶類飲品；2020年底更疫市下由地舖走入商場，於康城商場開設分店。 Shawn原本從事金融科技相 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 提供八大類茶飲及輕食 廣納客源 今日 提供八大類茶飲及輕食 廣納客源 最新專欄文章 更多 提供八大類茶飲及輕食 廣納客源 今日 提供八大類茶飲及輕食 廣納客源 利安環球物業：海外置業緊記3事項 計好按揭最重要 2020/12/25 利安環球物業：海外置業緊記3事項 計好按揭最重要 旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品 2020/12/19 旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 2020/12/12 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁 2020/12/12 教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入