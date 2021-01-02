樓市跑贏股市 前路崎嶇仍審慎樂觀

2020年已經過去，最估不到的是，過去2020年竟然比2019年的社會事件，更加顛簸不平（Bumpy）。這一年我們經歷了疫情帶來的衝擊，出行計劃受阻、甚或連出國探親、海外進修也被迫取消，出門要戴口罩、原本的生活亦被打亂、甚至連飯碗也打破，疫情帶來的衝擊確實令人難以估計。

疫情下環球經濟大受衝擊，不少企業難免需要艱苦經營，部分行業更幾近完全停頓下來，相對之下地產行業或許會是影響較少的一群，整體樓價縱使出現整固，但表現尚算平穩，按差餉物業估價署最新公布，最新11月份私人住宅樓價指數報380.4點，按月輕微下跌0.18%，而按年跌幅則達1.27%，因應近月疫情反彈，相信整體而言，今年全年樓價會下跌約2%，部分屋苑的實際跌幅或許已達5至8%。

整體樓價僅微跌 屬「不幸中之大幸」

相信大家亦明白，始終過去一年本地經濟持續收縮，整體失業率亦已經連續半年處於6%以上的高位，整體經濟仍未走出衰退，加上打工仔「飯碗不保」，樓市自然持續受壓，但整體來說，樓價只是輕微回落，可說是「不幸中之大幸」。

再者因應本地經濟持續收縮，今年樓市的表現亦跑贏股市，最新恒生指數報27000點水平，較去年年底的28189點，輕微回落約4%，不過仔細分析今年的股市完全靠「新經濟股」來支撑，部分屬於藍籌的舊經濟股（如長和、恆地）的跌幅更超越20%以上。

按恒指的分類指數作分析，當中反映新經濟股的恒生科技指數，指數是今年7月才推出，不足半年間升幅已達至21.7%，相反公用分類股指數以至地產分類股指數均顯著回落，前者按年回落約20.1%，而地產分類指數更按年大跌21.5%。

後市挑戰重重 料下半年漸入佳境

無可否認，過去一年間地產股股價急速回落，多少亦反映樓價回調，以至股市對樓市的前景亦缺乏信心，當然股市同樓市向來沒有必然的關係，再者缺席衍生工具的影響下，樓市的波幅往往遠低於股市波幅，不過從過去五年地產分類指數變化，與期間樓價走勢接近，按過去樓價指數歷史高位是2019年5月，而地產分類指數的高位則是2019年的4月，兩者亦相當接近，從此來看，恒指地產分類指數或可成為後市走向的推算參考。

總括而言，縱使經濟不景但整體樓價仍然企穩，反映目前樓市尚算健康，樓價何時見底回升仍言之尚早，後市仍然充滿挑戰，前路仍然崎嶇不平，今年經濟會如何，仍需視乎疫苗有效性、經濟復甦步伐、以至環球何時回復全面通關。疫情期間樓價沒有太大調整，相信今年樓價或許會有溫和升幅，升幅可達5%，而下半年肯定會比上半年好。

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▲ 疫情期間樓價沒有太大調整，後市前路仍然崎嶇不平，相信今年樓價或許會有溫和升幅，而下半年肯定會比上半年好。（本刊攝影組）