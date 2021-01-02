推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度 置業家居 2021/01/02 分享： 新近推出市場的香港MICHI「激薄慢享」電暖板，厚度只有2厘米（整塊尺寸為長28x闊42x厚2厘米），共有2段溫度選擇（分別為65度及120度），功率為100瓦。它可為餸菜保溫或為食材解凍之餘，當然亦 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 保暖及智能電器 迎接2021 今日 保暖及智能電器 迎接2021 推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋 今日 推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋 特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式 今日 特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式 最新專欄文章 更多 保暖及智能電器 迎接2021 今日 保暖及智能電器 迎接2021 特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式 今日 特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式 推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋 今日 推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 2020/12/25 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 2020/12/25 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 惠而浦（滬：600983） 家電 消費資訊 鄭中基 暖男爸爸 林芊妤 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入