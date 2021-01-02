推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度

新近推出市場的香港MICHI「激薄慢享」電暖板，厚度只有2厘米（整塊尺寸為長28x闊42x厚2厘米），共有2段溫度選擇（分別為65度及120度），功率為100瓦。它可為餸菜保溫或為食材解凍之餘，當然亦

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