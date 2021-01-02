推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋 置業家居 2021/01/02 分享： 來自日本THANKO的「隨意暖」溫熱腰包（可作斜揹袋使用），是市場上唯一既可暖手，亦可保持食物溫暖的多功能包包，不論居家或外出使用同樣方便。腰包長42x闊20x厚2厘米，內置加熱板，主要以外置電源 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 保暖及智能電器 迎接2021 今日 保暖及智能電器 迎接2021 推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度 今日 推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度 特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式 今日 特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式 最新專欄文章 更多 保暖及智能電器 迎接2021 今日 保暖及智能電器 迎接2021 特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式 今日 特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式 推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度 今日 推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 2020/12/25 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 2020/12/25 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 惠而浦（滬：600983） 家電 消費資訊 鄭中基 暖男爸爸 林芊妤 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入