推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋

來自日本THANKO的「隨意暖」溫熱腰包（可作斜揹袋使用），是市場上唯一既可暖手，亦可保持食物溫暖的多功能包包，不論居家或外出使用同樣方便。腰包長42x闊20x厚2厘米，內置加熱板，主要以外置電源

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