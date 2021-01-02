特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式

台灣BOOSTER最新推出的人工智能肌肉按摩槍PokeW，特別請來瑜伽導師Coffee（林芊妤）代言，凸顯嬌小外形與澎湃動力兩大賣點。全新型號不僅加入LED顯示屏，亦新增了AI人工智能模式。顯示屏可實

...