特別推介：BOOSTER人工智能肌肉按摩槍 首設LED顯示屏及AI模式 置業家居 2021/01/02 分享： 台灣BOOSTER最新推出的人工智能肌肉按摩槍PokeW，特別請來瑜伽導師Coffee（林芊妤）代言，凸顯嬌小外形與澎湃動力兩大賣點。全新型號不僅加入LED顯示屏，亦新增了AI人工智能模式。顯示屏可實 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 保暖及智能電器 迎接2021 今日 保暖及智能電器 迎接2021 推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度 今日 推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度 推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋 今日 推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋 最新專欄文章 更多 保暖及智能電器 迎接2021 今日 保暖及智能電器 迎接2021 推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋 今日 推介3：THANKO溫熱腰包 市場唯一暖手多功能袋 推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度 今日 推介2：MICHI電暖板 2厘米薄板保溫達120度 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 2020/12/25 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 2020/12/25 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 惠而浦（滬：600983） 家電 消費資訊 鄭中基 暖男爸爸 林芊妤 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入