保暖及智能電器 迎接2021

新年伊始仍然寒冷！想個人或家人暖笠笠，最新推出的保暖及智能電器，或可令全身溫暖、抵抗力提升。早前，城中暖爸鄭中基與惠而浦合作，同場拍攝了最新4S mini蒸焗爐，壓軸介紹由瑜伽導師Coffee代言的

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