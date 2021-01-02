英脫歐後合縱連橫 惟難重振帝國雄風

英國自2021年1月1日起正式脫離歐盟，外界視此為政客操弄民粹主義的反面教材，英國國民要吞下苦果，執政的保守黨卻望藉此重振大英帝國雄風。然而，英國在最後一刻要對歐盟作大讓步，換取英歐貿易協議，避過硬脫歐一劫，說明重振帝國榮光可能只是一場夢。

英「三腳凳」戰略 圖強化話語權

英國脫歐，首相約翰遜高喊英國奪回資金、邊境、法律、貿易和漁業水域的控制權，但奪回控制權的代價，是經濟將受嚴重衝擊。英國奪回控制權，卻不能玩孤立主義，反而要向國際大開中門，否則只會「愈玩愈縮」，由二流大國淪為三流國家。對此，英國保守黨有「三腳凳」戰略，要利用英國在3個國際圈子中的主導力，將3個圈子連結起來，令英國成為3個圈子最重要的領導，重拾大英帝國在國際上的雄風。

所謂3個圈子，就是英美這個全球最重要的英語世界圈子、英國與歐盟的歐陸圈子，以及橫跨全球54個發達國與發展中國家的英聯邦圈子。二戰後英國殖民地紛紛獨立，英國再不是日不落帝國，但英國自覺在這3個圈子佔有領導角色，可以成為紐帶，將3個圈子團結起來，強化英國話語權。英國脫歐派如外相藍韜文就指，英國過去外交走錯了路，「太莫名其妙地專注在歐盟」，脫歐後的英國將矯正錯誤，拓展英國在3個圈子的領導地位。

理想是高遠的，現實卻無比殘酷，國際交往奉行森林規律，力強者勝，英國要利用3個圈子重拾雄風，只怕是一廂情願。英國在2019年底與歐盟達成協議，2021年1月1日正式脫歐，英國在2020年這個過渡期，除與歐盟談判新貿易協議外，另一重大工作就是與其他2個圈子的國家商談自貿協議。若英國能與這2個圈子簽下大量自貿協議，既可支撑脫歐後的經濟、擴大國際影響力，還可成為與歐盟談判的重要本錢。可惜英國國際實力真的已大不如前，與這些國家的自貿談判成果不彰。

拜登重歐 英恐難獲照顧

先說與英國有特殊關係的美國。歷史上美國先祖來自英國，又曾是英國殖民地，兩國有共同語言、法律和宗教體系，二戰時緊密合作共抗納粹德國，令英美形成「特殊關係」；加上美國是英國的第一大出口國，佔英國出口15.6%，英美自貿協議可成脫歐後英國經貿的定心丸。

為求英美在2020年底前簽署自貿協議，約翰遜極力討好美國總統特朗普，他本來對中美想兩面逢源，2020年初更一度批准英國電訊商可有限度使用華為設備，但他自3月感染新冠肺炎後，就選擇全面投靠美國，不單封殺華為5G，還要英國電訊商在2027年前拆除所有華為設備；在英美貿易談判中，又接受美國提出的「毒丸條款」，換言之英國若沒有美國同意，不能與非市場經濟國家（即中國）簽訂自貿協議。

雖然特朗普口說撑英國脫歐，但在現實利益面前卻只講美國優先，要在協議中盡力壓搾英國，結果英美協議至今仍未談成。拜登成為美國新總統，為此再添變數，此因英國與美國共和黨總統小布殊、特朗普關係較佳，民主黨總統奧巴馬則在英歐之間傾向歐盟，拜登外交路綫仿效奧巴馬，重視重建與歐盟的盟友關係，領導歐洲遏制中國。拜登重歐輕英，約翰遜想在美國取得照顧將更加困難。

與英聯邦4國貿談 僅加國簽約

英國要為脫歐解困，另一寄望是英聯邦。英聯邦並非一個緊密的政經合作組織，更似是前英國殖民地俱樂部，54個成員國中，較大的國家只有英、澳、紐、加、印度、馬來西亞。英國在2020年中推動與澳、紐、加、印的貿易談判，期望2020年底前完成，結果英國雖表示與4國都相談甚歡，但只有加拿大願仿照其與歐盟的貿易協議，與英國簽新協議，其餘3國都沒有向這個前宗主國雪中送炭。

英聯邦中還有一個與英國簽自貿協議的，就是新加坡，不過英新之間貿易額不高，新加坡的政策是誰肯簽自貿協議都歡迎，因此英新協議意義不大。不過值得留意的是，英國與新加坡達成協議時透露，希望加入CPTPP（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，跨太平洋夥伴全面進步協定），新加坡表示支持。

CPTPP是11個亞太國家組成的自貿區，發展潛力龐大，拜登亦謀求美國重新加入，遠在大西洋的英國要加入雖有點不倫不類，但英國覬覦亞太是全球經濟發展最快地區，可成其救生「水泡」；何況英國認為自己二戰前在印度和亞太有高度參與，現在只是重返印太。為此，2021年初英國會派旗下最先進的航母伊利沙伯女王號到訪印太，並有意長駐，成為美國以外另一非印太國家在此駐有軍隊，以顯示「英國回來了」。英國的自貿協議外交，亦成功與日本締約，日本是CPTPP龍頭，有助英國加入CPTPP。

英欲重返印太 卻得失中國

英國要重返印太，分享印太經濟高速發展，本來有一個很好的橋樑，那就是中國。英國前首相卡梅倫落力經營中英關係，在2015年搶先所有西方國家加入中國創建的亞投行，促成中英關係黃金時代：中國既加大對英國投資，又積極利用倫敦的國際金融中心，幫助中國金融業務國際化，中英互惠互利。可惜卡梅倫因脫歐公投一事背鑊而辭任首相，接任的文翠珊對中國不冷不熱，約翰遜更全力投入特朗普懷抱，藉華為、港區國安法事件遏制中國，英航母進駐印太亦有針對中國意味。英國重返印太，卻得失區內巨頭中國，可說是聰明反被聰明誤。

約翰遜與美國、英聯邦盟友的自貿談判失利，惟有在漁權、公平競爭環境、北愛邊界等英歐爭議的議題上，全面向歐盟讓步，換取英歐貿易協議，否則佔英國出口46%的歐盟市場亦難保，那經濟在脫歐後可能出現崩潰式暴挫。英國過去是歐盟3巨頭之一，與德、法平起平坐，但脫歐後，英國在歐洲事務上必然受到德法等排拒，英國在歐陸圈子的影響力亦會大降。

英國在拓展英美圈、英聯邦圈上沒有進展，在歐陸圈的話語權大降，利用3個圈子撑起英國的想法不切實際，畫虎不成反類犬，重振大英帝國榮光只是泡影。此外，脫歐助長了蘇格蘭再提公投脫英，北愛爾蘭與愛爾蘭合併議題又正升溫，英國這大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國向外拓展不成，反而要面對分裂瓦解的危機。

▲ 約翰遜與美國、英聯邦盟友的自貿談判失利，惟有在漁權、公平競爭環境、北愛邊界等議題上全面向歐盟讓步，換取英歐貿易協議。（新華社資料圖片）