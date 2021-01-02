疫苗防疫並行 更有效控疫情

先祝各位新年快樂。新的一年，展望來年，我的態度是謹慎樂觀的，相信人們將會重新冠疫情大流行和經濟危機中慢慢並穩定地恢復起來。

新冠疫苗應是黑暗隧道盡頭的曙光，疫苗研發背後的故事令人鼓舞。眾所周知，研發新疫苗是一個漫長過程，一般需時數年，德國、俄羅斯、美國、中國等來自全球各地的科學家在不足12個月的時間，就研發出極為有效的疫苗。這是一項非凡的成就，在未來它將與其他改變歷史的事件，如人類登月競賽並列。

疫苗接種 或比製造更困難

期望全球大多數人能在未來一兩年內接種疫苗；某程度上，疫苗接種可能比製造更為困難，最少在物流運輸方面而言，一些疫苗如BioNTech疫苗須存放在極低溫環境，運輸因此成為一大難題，沒有適當相關技術的國家難以分發。而要大規模增加疫苗生產，以確保有足夠數量滿足全球需求，將會是另一個挑戰。

全球對新冠疫苗需求巨大，價格是關鍵因素，富裕國家已搶購了逾5成疫苗數量。雖然競爭激烈，香港算是十分幸運，政府已採購逾2,250萬劑疫苗，而大多疫苗需接種2劑，現時已採購數量足夠全港市民使用。據《紐約時報》報道，按預訂的疫苗與人口比例百分比來看，我們的採購量比例與日本相若。

疫苗市場競爭激烈，但同時也充滿不確定性。不少疫苗尚未公布第三期臨床測試結果，世界各地負責的官員不得不在沒有全面掌握具體情況下進行訂購交易，甚至無法確實知道何時到貨。

當然，沒有國家會要自己的人民冒險，但在選擇購買哪款疫苗時，決策者除了科學數據，還要考慮其他因素，包括經濟、物流和政治等。若無法向公眾提供及安排穩定可靠的疫苗供應和接種，無論疫苗是多麼有效，也變得毫無用處。

我認為香港政府在醫療專家顧問的建議及協助下，採購疫苗方面做得很出色，可以在安全性、疫苗類型和供應鏈之間取得平衡。

香港目前預先採購的3款疫苗包括科興、復星／BioNTech和阿斯利康的疫苗，各採購750萬劑。每種疫苗使用不同的技術，特定的疫苗類型可能更適合某一些人。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇解釋，科興用的是滅活疫苗，乃傳統疫苗技術，在所比較的疫苗當中似乎最安全，副作用最少，但預計對人體的保護時間相對較短；復星及BioNTech的mRNA核酸疫苗，臨床保護效果較佳，亦相對安全，但有些人或會引起較強過敏反應；阿斯利康及牛津大學合作研發的疫苗則使用另一種技術，仍要觀察疫苗有效性和副作用。

港疫苗進口 須經嚴格審查測試

採購到足夠合規格的疫苗，只是抗疫路上成功的一半，我們還需要為市民接種疫苗。有些人擔心供港的疫苗，特別是科興疫苗是否安全。針對是次疫苗進行安全性和有效性篩選的機制，我相信就如其他進口疫苗一樣，是非常嚴謹的。不管疫苗來自哪國，都要同樣經過嚴格的審查和質量測試，就好像我們對食物、食水和藥物的要求相同。無論來自哪處的疫苗，只要通過港府審批並在港供應，我都會排隊等候接種。

說到尾，最重要的是盡可能讓多些香港人接種疫苗，而政府計劃向港人提供多種疫苗選擇，的確可以增加市民對接種的信心。要市民接種疫苗，他們的信任尤為重要。接種疫苗後，我們仍需繼續佩戴口罩、保持社交距離、對接觸確診者追蹤和隔離等措施並行，相信來年我們將可以更好地控制疫情。

▲ 某程度上，疫苗接種可能比製造更為困難，一些疫苗須存放在極低溫環境，運輸因此成為一大難題。（法新社資料圖片）