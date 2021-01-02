3大障礙 阻電動車在港普及

去年底港府公布《香港智慧城市藍圖2.0》，當中提出2021年分批啟用自動泊車系統，以及於2023年展開電動公共小巴的試驗措施。筆者肯定當局的努力，但對於電動車在本地普及的問題，似乎未能對症下藥，提出針對性的措施，故藉本欄闡述意見。

無人駕駛科技 港法規較滯後

第一是運輸署制定有關電動車的法規較為滯後。近年無人駕駛汽車科技漸趨成熟，世界各地均進行不同的路面測試，希望能夠以嶄新的交通模式，促進道路安全、紓緩交通擠塞和減少廢氣排放。現時本港只有零星試點，包括零碳天地、西九文化區等，筆者希望當局為自動駕駛車輛的試驗提速，批出更多技術測試許可，促進相關技術的發展及應用，並研究法例，為未來讓全自動駕駛車輛上路「開綠燈」。

至於現時已在路面上行走的電動車（以Tesla為主），一般均配備Autopilot功能，簡而言之是一套自動輔助駕駛系統，透過各種感應器、雷達和鏡頭影像，偵測行車綫和前方障礙物等，讓汽車在一定程度下自行操作。然而，香港版本的Autopilot其實並不完整，只能在高速公路和隧道使用，至於本地駕駛人士渴望在城市街道及塞車時使用Autopilot，從而減輕駕駛疲勞，卻一概不容許。

其次，一些非常實用的功能如Summon（讓車主透過手機控制泊車），也因為法例所限而未能引入香港。此外，以屏幕主控台代替傳統儀錶板，是電動車的一大改進，屏幕就像智能電話一樣，能顯示出更豐富和複雜的資訊，但是香港版本的Tesla中，許多增值功能如行事曆、娛樂等被迫移除，以致市民未能享用最新的科技成果。故此，筆者建議當局要與時並進，避色以傳統車輛的眼光看待電動車，並盡快探討合適的監管框架，以規管輔助駕駛及引進增值功能。

讀者可能會質疑，Autopilot此等輔助駕駛功能會增加道路風險，美國亦曾出現數宗濫用此功能的意外。然而，如果我們冷靜地透過統計數據對比，便發現在大部分地方，這些科技均能減少人為因素導致的交通事故，從而提升道路安全。Tesla亦表示，現階段的Autopilot不會變成像科幻電影描述般全自動操作、毋須人類介入的汽車，司機仍要時刻監察機器，也不能拋棄他們駕駛的責任。因此，我們首先要從公眾對新科技的接受和認知做起。

第二是充電器標準的問題。中國發布了《電動車傳導充電用插頭、插座、車輛耦合器和車輛插孔通用要求》（GB/T20234-2011），建議規範電動車充電器的標準。現時港人若駕駛電動車返內地，需要自備轉換插頭，否則無法充電，因此遠不如傳統汽車方便；這些轉換插頭往往由第三方生產，品質和安全性也未能保證。故此，筆者建議港府跟隨內地，統一充電器的標準，如此可大大方便經常往返大灣區工作和生活的人士。

電動車退役電池 處理成本高

第三是電動車退役電池的回收問題。現時所有電動車均採用鋰電池作為車載電池，受《廢物處置條例》監管，並主要靠個別汽車生產商回收處理。但此類電池的處理成本高昂，最終也會轉嫁到消費者身上。另一方面，香港現時並無合資格的工廠在地拆解及處理這些退役電池，只能出口到外地。筆者建議，暫時可行的做法是把它們運往內地處理，以較低成本進行循環再用，例如把它們再造成數據中心伺服器的後備電源或路燈的充電池，如此亦可避免外地突然改變回收政策，造成廢棄電池圍城的景象。

新年始伊，筆者除了祝願港人能跨過逆境，本地創科界能回復生機外，也昐望當局修訂電動車政策，並適時落實執行，令電動車更加普及。

▲ 如港府跟隨內地，統一充電器的標準，便可大大方便經常往返大灣區工作和生活的人士。（資料圖片）