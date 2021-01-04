新舊年交替，只記些聽來的大人物、小逸事。馬雲當年在杭州搞阿里巴巴，風風火火，政府都還未弄清楚這意味全民可輕易經商的重要性所在，用着傳統的營商規範思維，認為哪怕是開網店，也得有商業經營許可證，於是想頒令淘寶店商也得申領（當然也是考慮到經營稅收問題）。但這人人可開店的互聯網新思維，小淘寶主根本許多是在家經營，也沒有辦公地址及各種公司設備，要全部店主都去拿證，就等如不用玩了。但形勢所迫，馬雲還是得去找官方系統中人幫手說項，道明新世代的商業玩法，才免過一開始就被打殘的命運。

傅聰當年短時期回國演出及教學，由於他被內地宣傳為叛逃的行為仍受爭議，所以官方和媒體待他是步步為營，有幾次的盛大演出，報出來的參演者名單，連美國的音樂家也出現了，就是抽掉了傅聰的名字。有音樂人意難平，上書當時領導人，細陳傅聰所謂出逃的前因後果，領導人才網開一面，以後安排特別禮遇，也阻止了更多可能的攻擊。

一位新聞老前輩，歲晚也提及，為免親身經歷過的人都陸續離開而遭世人忘卻，他得另書一件小事。同一位領導，當年看管各方看得仔細，曾問過老前輩其時的老總，說他們報紙的字體，對領導本人來說，字款是太小了。老總理直氣壯回應，那是給年輕人看的報紙啊，收到的反響不覺字款小。同樣，有關一些文史哲深入愛好的專刊，領導也表達過看不懂的意思，但編者都用專業的肯定語氣說明了辦刊方針及讀者不同的大義。

像已是很久以前，那是個專業人員緊守崗位敢於就專長表態，領導也是虛懷若谷的時代。