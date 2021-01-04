  • 17°C
香港時間 : 2021104日 (一) 02:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

冬天瘦身也不難

副刊版 2021/01/04

分享：

「冬天氣溫低，的確並不適宜減重，最好還是留在暖暖的被窩去睡。」Judy懶洋洋地伏在桌子上說。

我笑說：「到夏天時，你又嫌天氣太熱，不想運動時流得一身汗呢！我還以為你想說冬天會吃得多，所以不是減重的時候。」

Judy隨即動起身來，嚷着說：「對！天寒地凍，最適宜去吃煲仔飯、雞煲、火鍋、鐵板燒……可惜遇上疫情，今年還未有機會相約朋友們大吃大喝。」

很多人在冬天時會放縱吃喝，到夏天來才意識自己長胖了而要減重，結果年復年仍未能成功瘦身；我鼓勵她：「何不趁這個冬天讓自己成功完成這個目標！」

Judy點點頭說：「但冬天經常會感覺肚餓，甚麼東西也想放入口！」

我解釋：「天氣寒冷時，我們都想多吃一點，以提供身體熱能；想達到暖身作用，建議應多選吃熱食，如日本餐可選吃蜆肉湯烏冬，配茶碗蒸蛋及麵豉湯，以代替魚生壽司、冷麵、沙律等；吃辣亦有助暖身，如韓國餐可選辣豆腐泡菜海鮮湯鍋配白飯。」

Judy搶着說：「吃辣不怕致肥嗎？我已很久沒吃過韓國料理。」泡菜並沒使用油醃製，韓式辣醬也不屬於高脂肪醬料；除了辣豆腐泡菜海鮮湯鍋，亦可選韓式石頭鍋飯，落單時提出走麻油，再拌上韓式辣醬，也是熱辣辣且低脂之選。

平日容易手腳冰冷的人，應多進食豐富鐵質食物，以防貧血，亦可保暖。可選番茄牛肉蛋花湯飯、皮蛋芫荽豬膶米綫、海鮮湯飯、茄汁豆焗薯等。

（編按：想了解營養師推介的兩款保暖瘦身熱飲？可【按此】瀏覽。）

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

士多啤梨的季節
2020/12/29
士多啤梨的季節
拆解斷食法瘦身真相
2020/12/28
拆解斷食法瘦身真相
小酌怡情
2020/12/22
小酌怡情
拆解瘦身產品的成分及功效
2020/12/21
拆解瘦身產品的成分及功效
點解要食菜？
2020/12/15
點解要食菜？
減肥 疫情 海鮮 脂肪 牛肉 朱古力 火鍋 魚生 貧血

上一篇文章

和電影拍拖

下一篇文章

撑飲食振經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？