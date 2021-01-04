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黃埔全新養生湯麵專門店

副刊版 2021/01/04

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走在黃埔街頭，發現一間新開米綫店--原作養生湯米綫，原來是由曾在龍璽酒家擔任主廚的榮哥伙拍好友開設。餐廳主打養生湯麵，提供超過14款藥膳和特色湯底，如蟲草花雞湯、桃膠椰子雞湯、招牌海龍皇湯、重慶酸辣湯

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欄名 : 新食力

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