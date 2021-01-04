黃埔全新養生湯麵專門店 副刊版 2021/01/04 分享： 走在黃埔街頭，發現一間新開米綫店--原作養生湯米綫，原來是由曾在龍璽酒家擔任主廚的榮哥伙拍好友開設。餐廳主打養生湯麵，提供超過14款藥膳和特色湯底，如蟲草花雞湯、桃膠椰子雞湯、招牌海龍皇湯、重慶酸辣湯 ... 欄名 : 新食力 最新專欄文章 更多 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 2020/12/16 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 2020/11/30 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 2020/11/25 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式 2020/11/23 牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式 藏身元朗屋苑 高質江户前Omakase解鄉愁 2020/11/18 藏身元朗屋苑 高質江户前Omakase解鄉愁 飲食資訊 餐廳情報 餐廳 菜式 養生 魚 海鮮 紅磡 蛋 蝦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入