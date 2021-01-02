股市前景看好 提防變種病毒灰犀牛

去年環球股市如坐過山車，美股和內地A股最終以亮麗表現收市。隨着新冠疫苗開始接種，券商都寄望疫苗讓經濟社會盡快復常，進一步看好今年股市，惟市場情緒仍未穩定，任何不利消息都會令股市反覆波動，故投資者須緊盯「3V」：病毒（Virus）、疫苗（Vaccine）和波動性（Volatility），警惕灰犀牛衝埋身。

憧憬疫苗有效 釋消費力助復甦

美股在去年最後一個交易日創新高，道指和標指全年分別累升7.3%和16.3%，而納指升幅更高達43.6%，創2009年以來表現最佳的一年。除了美股外，A股和日股都表現出色，分別錄得約14%和16%全年升幅，其他股市大多跑輸收場。

盡管環球股市去年表現參差，但分析師都看好今年股市前景，因歐美已開始接種疫苗，內地、香港本月也將展開接種活動，當各地大規模接種後，產生群體免疫作用，屆時經濟便可重啟，各地亦會紛紛建立旅遊氣泡，恢復商務和人流往還，積壓已久的消費力亦將獲得釋放，刺激經濟急速增長和復甦。

此外，美國聯儲局早前議息，維持利率和量寬規模不變，而超低息環境相信會持續多兩年，市場上的海量資金正積極尋找更高回報的投資，令資金續流入股市。疊加美國兩黨在國會分立，令候任總統拜登在推動加稅、加強對科技監管可能遇上阻力，也利好股市。

盡管市場瀰漫一片樂觀氣氛，但投資者情緒仍未穩定，好消息固然可推高股市，但壞消息隨時逆轉市場情緒，令股市變得波動。疫苗是左右市場氣氛的一個重要因素，尤其新冠疫苗是新生事物，一旦有人接種後出現嚴重副作用，不但影響市場情緒，更難免令原本對疫苗猶豫觀望的人士失去信心。倘若抗拒接種人士大增，令疫苗無法起到群體免疫作用，則經濟無法有效重啟。

憂病毒頻變種 避抗體致再感染

另一個影響市場氛圍的變數是病毒，尤其過去一年已出現4種變種病毒，令疫情變得更反覆，也使股市大幅波動。當英國早前傳出病毒變種，傳染力大大增加，迫使當局在聖誕前再度封城，之後又傳出南非變種病毒不但傳染力強，而且令青年人更易感染，令市場人心虛怯，擔心變種病毒會否擴散到全球各地，引發新一波疫情，屆時又要再封城，影響經濟重啟和復甦進度。

雖然專家強調，暫時沒證據顯示變種病毒變得更具殺傷力或令疫苗失效，但印度基因組和整合生物學研究所的最新研究發現，當地病毒的一些基因變異，令病毒能避過抗體，導致人類再度感染，不禁令人擔心變種病毒最終會影響疫苗的有效性。大家切勿因疫苗面世而對變種病毒掉以輕心，須提防這隻灰犀牛（指一些早為人知且極大機會發生，但卻遭忽視的潛在危機）蓄勢待發，衝擊股市和經濟。

投資者在未來一年需時刻保持謹慎，密切留意病毒和疫苗最新發展會對股市造成的波動，不時調整資產配置。

責任編輯：陳靜芬